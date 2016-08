Vadlejch v osobním rekordu 88,02 vyhrál Diamantovou ligu v Paříži

Diamantová liga v Paříži Výsledky atletického mítinku Muži

100 m (vítr -0,1): 1. Meite (Pobř. slon.) 9,96, 2. Simbine (JAR) 10,00, 3. Martina (Niz.) 10,01.

800 m: 1. A. Kipketer (Keňa) 1:42,87, 2. Machlúfí (Alž.) 1:42,98, 3. Kitilit (Keňa) 1:43,05.

3000 m: 1. Kejelcha (Et.) 7:28,19 - juniorský světový rekord, 2. Igidír (Mar.) 7:30,09, 3. Gebrhiwet (Et.) 7:30,45.

400 m př.: 1. Bett (Keňa) 48,01, 2. Clement (USA) 48,19, 3. Copello (Tur.) 48,24.

Tyč: 1. R. Lavillenie (Fr.) 593, 2. Kendricks (USA) 581, 3. Kudlička (ČR) 571.

Trojskok: 1. Carter (USA) 16,92, 2. Copello (Kuba) 16,90, 3. Murillo (Kol.) 16,90.

Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 22,00, 2. Crouser 21,99, 3. Roberts (oba USA) 20,78.

Oštěp: 1. Vadlejch (ČR) 88,02, 2. Weber 87,39, 3. Röhler (oba Něm.) 84,16), ...6. Veselý (ČR) 78,38. Ženy

200 m (+0,1): 1. Schippersová (Niz.) 22,13, 2. Henryová (Brit.) 22,46, 3. Prandiniová (USA) 22,48.

400 m: 1. Hastingsová (USA) 50,06, 2. McPhersonová 50,33, 3. Dayová (obě Jam.) 50,75.

1500 m: 1. Muirová (Brit.) 3:55,22, 2. Kipyegonová (Keňa) 3:56,72, 3. Hassanová (Niz.) 3:57,13.

100 m př. (+0,2): 1. Harrisonová 12,44, 2. Harperová-Nelsonová (obě USA) 12,65, 3. Ofiliová (Brit.) 12,66.

3000 m př.: 1. Jebetová (Bahr.) 8:52,78 - světový rekord, 2. Kiyengová (Keňa) 9:01,96, 3. Coburnová (USA) 9:10,19.

Výška: 1. Beitiaová (Šp.) 198, 2. Spencerová (Sv. Lucie) 196, 3. Trostová (It.) 193, ...8. Hrubá (ČR) 185.

Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 690, 2. Ugenová (Brit.) 680, 3. Baltaová (Est.) 675.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 67,62, 2. Robertová-Michonová (Fr.) 64,36, 3. Caballerová (Kuba) 61,98.