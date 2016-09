Vadlejch vyhrál mítink v Curychu, ovládl i celou Diamantovou ligu

Pavel Maslák doběhl v závodu na 400 metrů sedmý v čase 45,81 sekundy. Výškařka Michaela Hrubá byla poslední desátá, když skočila 186 cm.

Vadlejch předvedl druhý nejdelší hod kariéry ve čtvrté sérii. Předstihl tak Němce Thomase Röhlera, na kterého před závěrečnou soutěží ztrácel čtyři body. Olympijský vítěz z Ria de Janeiro hodil na tradiční Weltklasse 86,56 metru a obsadil druhé místo.

„Užívám si to, i když je to jen malá satisfakce za olympijské hry, kde jsem byl osmý. S dnešním výkonem bych se tam dostal na stupně vítězů...Ale jedu dál,“ uvedl Vadlejch. Jeho vítězný hod by mu v Riu zajistil bronzovou medaili.

O předchozí české triumfy v celkovém hodnocení Diamantové ligy se zasloužili oštěpařka Barbora Špotáková, která seriál ovládla čtyřikrát, a překážkářka Zuzana Hejnová a oštěpař Vítězslav Veselý. Ti mají po dvou triumfech. Veselý tentokrát v Curychu skončil šestý.

Čtvrtý muž z olympijských her v Riu Kudlička se zachraňoval napotřetí na 562 cm, pak svůj výkon dokázal ještě vylepšit. K týden staré třetí příčce z Paříže ale další medailové umístění nepřidal.

O vítězství se podělili výkonem 590 cm Američan Sam Kendricks a světový rekordman Renaud Lavillenie. Francouz vyhrál i sedmý ročník Diamantové ligy, žádný jiný tyčkař zatím radost z vítězství v seriálu nepoznal.

Bez porážky zvládly prestižní atletický seriál v této sezoně chorvatská diskařka Sandra Perkovičová, jihoafrická osmistovkařka Caster Semenyaová a Američanka Kendra Harrisonová v běhu na 100 metrů překážek.

Dafne Schippersová na mítinku Diamantové ligy v Curychu Ruth Beitiaová na mítinku Diamantové ligy v Curychu

V závodu atletů do 23 let na 800 metrů zvítězil český talent Filip Sasínek v osobním rekordu 1:46,42 minuty.