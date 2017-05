Diamantová liga v Eugene se čtyřmi Čechy, Dibabaová chce sestřin rekord

Hejnová se utká se všemi medailistkami z loňské olympiády v Riu, kde skončila čtvrtá. Ve startovní listině jsou olympijská šampionka Dalilah Muhammadová z USA, stříbrná Dánka Sara Petersenová i další Američanka Ashley Spencerová. „Těším se. Bude to první start v sezoně, takže budu nervózní, bude tam celá světová špička. Myslím si, že pod 55 mohu běžet,“ řekla Hejnová v úterý novinářům.

Hlavně kvůli daleké cestě nepatří mítink v Eugene mezi oblíbené destinace čtyřnásobné vítězky Diamantové ligy Špotákové. Dvojnásobné olympijské šampionce nevyhovuje ani častý protivítr a rozběžiště zapuštěné v trávě. „V podstatě tam jedu s tím, že to tam nějak ve zdraví přežiju. To je tak spíš zkusit urvat bod do Diamantové ligy,“ řekla nedávno. V Eugene bude startovat mimo jiné olympijská vítězka z Ria Sara Kolaková z Chorvatska.

Maslák, který do Diamantové ligy vstoupil sedmým místem v Dauhá (45,59), by chtěl zaběhnout limit pro účast na MS v Londýně. Ke splnění přísnějšího svazového kritéria se potřebuje zlepšit alespoň o devět setin. Na šestou výhru v Eugene bude útočit domácí čtvrtkař LaShawn Merritt.

Holuša byl zařazen do B běhu mílařů, kteří nebudou bojovat o body do Diamantové ligy. Utká se mimo jiné s trojnásobným medailistou z ME Henrikem Ingebrigtsenem z Norska.

Vrcholem pátečního programu by měl být běh na 5 000 metrů, v němž chce etiopská běžkyně Genzebe Dibabaová zaútočit na světové maximum starší sestry Tiruneš. Zatím ji od historického maxima 14:11,15 dělí 4,26 sekundy. Šestadvacetiletá Genzebe Dibabaová je na této trati od roku 2015 světovou rekordmankou v hale.

Po nevydařeném vystoupení v Dauhá, kde skončili pod stupni vítězů, se o reparát na stovce budou snažit olympijští medailisté Justin Gatlin a Andre de Grasse.

O odvetu za Šanghaj, kde prohrál s Američanem Samem Kendricksem, se může pokusit světový rekordman ve skoku o tyči Renaud Lavillenie. V Eugene neprohrál od roku 2013. Ve startovní listině jsou i olympijský vítěz Thiago Braz z Brazílie a úřadující mistr světa Shawn Barber.