Oštěpař Vadlejch a tyčkař Kudlička skončili v generálce na MS druzí

Vadlejch hodil 85,43 metru a nestačil jen na německého olympijského vítěze Thomase Röhlera, který poslal oštěp do vzdálenosti 89,17 metru. Vadlejch naopak porazil dalšího ze silných Němců Johannese Vettera, jenž skončil se ztrátou 29 centimetrů třetí.

Loňský vítěz prestižního seriálu Vadlejch potvrdil vyrovnanou formu v této sezoně. Na čtvrtém mítinku Diamantové ligy skončil potřetí na stupních vítězů, zopakoval druhé místo z Paříže.

V hodnocení disciplíny obsadil český oštěpař po čtyřech kvalifikačních mítincích třetí příčku za německým duem Röhler, Vetter a může ve finále v Curychu zaútočit na vítězství.

Kudlička s nejlepším letošním výkonem

Český rekordman Kudlička zažil v Monaku nejpovedenější vystoupení v tomto ročníku Diamantové ligy. Na první pokus překonal výšky 545, 560 i 572 centimetrů. Dosavadní nejlepší výkon sezony pod širým nebem si vylepšil o dva centimetry a podělil se o druhou příčku s Francouzem Kevinem Ménaldem.

Soutěž tyčkařů vyhrál Polák Piotr Lisek (582). Do Monaka se nechystal nejlepší tyčkař sezony Sam Kendricks z USA a na poslední chvíli se odhlásil i vítěz z Rabatu Polák Pawel Wojciechowski.

Šanci na první výhru v letošním ročníku Diamantové ligy a zvýšení sebevědomí před MS ale nevyužil světový rekordman Renaud Lavillenie. Základní výšku 572 centimetrů překonal až napodruhé a na 582 centimetrech už neuspěl. Obsadil pátou příčku.

Bolt se dostal pod deset vteřin

Bolt se rozloučil s Diamantovou ligou výhrou. Američana Isiaha Younga za sebou nechal o tři setiny sekundy, nikdo jiný se dnes už pod deset sekund nedostal.

První patnáctistovku sezony pod tři minuty a 30 sekund zaběhl Keňan Elijah Manangoi. Do čela letošních tabulek se dostal časem 3:28,80. Ve finiši porazil krajana Timothyho Cheruiyota, který rovněž pokořil hranici tří a půl minuty.

Světový rekordman Wayde van Niekerk se i při druhé čtyřstovce na Diamantové lize dostal hluboko pod 44 sekund. Časem 43,73 překonal devatenáct let starý rekord mítinku legendárního Američana Michaela Johnsona. O vítězství ale musel jihoafrický olympijský vítěz bojovat až do konce, dotíral na něj Isaac Makwala z Botswany. Také on se dostal 16 setin pod 44 sekund.

Neporazitelnost na osmistovce uhájila Jihoafričanka Caster Semenyaová, která si pod tlakem soupeřek vylepšila o setinu osobní rekord na 1:55,27. Necelou půlsekundu na ni v dramatickém finiši ztratily Francine Niyonsabaová z Burundi (1:55,47) a Američanka Ajee Wilsonová (1:55,61), které překonaly národní maxima.