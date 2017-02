Ze školy raději odešel, na draftu neuspěl. Nohy ho vynesly mezi hvězdy

Měří dva metry a jeden centimetr, narodil se v pensylvánském Chesteru a vstupenka mezi čtyři účastníky soutěže ve smečování je pro něj tak trochu předčasným dárkem ke dvacátým narozeninám. Oslaví je 15. února, tři dny před svým vystoupením při exhibici NBA v New Orleans.

A mladý pan Jones by se měl hodně snažit, aby téhle šance využil. Má-li se stát basketbalovou star, tak právě tady je ten nejlepší možný začátek.

Už asi tušíte, že tohoto Mr. Nobody nezvou pro nic za nic.

Korunní princ, hvězda, syn slavného otce a Jones

Zach LaVine z Minnesoty svůj útok na třetí triumf ve smečařské exhibici odřekl a navrch se zranil, už brzy ho čeká operace kolena. A tak se jeho loňský vyzyvatel Aaron Gordon z Orlanda stal největším favoritem.

Prý se už začíná domlouvat na nových tricích s maskotem Stuffem...

Takto letěl Gordon pro druhé místo loni:

DeAndre Jordan z LA Clippers to zkusí Gordonovi zkomplikovat, jenže vysocí pivoti obvykle Slam Dunk Contesty nevyhrávají. Čest Dwightu Howardovi.

Po komplikovaném procesu výběru, kdy padala jména jako Jonathon Simmons, Jaylen Brown a dokonce i (čerstvý čtyřicátník) Vince Carter, dostane šanci ještě zástupce basketbalové rodiny Glenn Robinson III., působící v Indianě.

A pak přiletí i Derrick Labrent Jones Jr. alias Airplane Mode Jones.

Zápasové smeče všech čtyř účastníků Slam Dunk Contestu 2017:

Kdo je vaším favoritem nyní?

Kdo je vaším favoritem ve smečařské exhibici Utkání hvězd NBA? celkem hlasů: 18

Zatím neporažený

A jaké je Jonesovo dosavadní basketbalové resumé? V NBA se ho ujal Phoenix. A bylo to pro něj pravé vysvobození.

Z univerzity UNLV loni odcházel s ostudou po necelém roce - kvůli problému s přijímacím testem nesměl hrát už na konci nováčkovské sezony. Vše vsadil na profibasketbal.

Jenže pak neuspěl v draftu do NBA a do Letní ligy nezasáhl vinou zranění. Až po předsezonním kempu Suns si mohl Derrick Jones oddechnout. Phoenix mu nabídl smlouvu. I když jen na úrovni ligového minima - v aktuálním ročníku pobírá 543 471 dolarů.

Zatím ho celek z Arizony nechal nakouknout do zápasů s Philadelphií, San Antoniem, Memphisem a naposledy v sobotu s Milwaukee. Jones z nich vytěžil pouze jeden koš s faulem a následnou úspěšnou šestku.

Těžištěm dvoumetrového křídla v prvním roce mezi profíky je působení v D-League. Tam se v dresu Northern Arizona Suns ukazuje jako bídný střelec (26 procent úspěšnosti za tři body, 62 procent z trestných hodů), přesto sbírá 14,7 bodu na zápas, k nim přidává 5,7 doskoku, 1,3 zisku a 1,4 bloku.

Hlavně poslední ze zmíněných čísel je náznakem toho, co Jones dokáže jako atlet. Protože jestli ho něco proslaví, budou to jeho nohy.

Sám udává vertikální výskok 122 centimetrů. Tím by o pět centimetrů překonal i D. J. Stephense, který vévodí databázi na webu DraftExpress.com.

Když dostal trenér Suns Earl Watson za úkol Jonese popsat, vyřknul jednoduchou větu: „Je to nejatletičtější hráč našeho týmu.“

Zkušený spoluhráč Eric Bledsoe pak Jonese přirovnává k Geraldu Greenovi. A znalci jistě potvrdí, že to už je nějaká lichotka.

Jones zásobuje internet svými kousky ze zápasů i exhibic už několik let. Ostatně na téma smečování říká: „Šlo mi vždycky. Poprvé jsem zasmečoval, když mi bylo dvanáct nebo třináct.“

Na střední škole zvládal například tohle:

Jones si prý dnes už nepamatuje, kolika smečařských soutěží a show se zúčastnil, zato dobře ví, kolik jich nevyhrál. 0. Slovy: nula.

O šanci být při té nejprestižnější z exhibic se prý dozvěděl zhruba před týdnem. „Volali mi, že se o mně uvažují. Prý se ještě uvidí, protože jsem toho v NBA moc neodehrál a vlastně jsem ještě v zápase ani jednou nezasmečoval. Já jsem jim řekl, že bych do toho šel na sto procent a že takovou šanci bych nikdy nemohl odmítnout. Byl by to jeden z mých životních basketbalových zážitků,“ vypověděl.

Basketbalová popelka Derrick Jones se nakonec dočkala, míří na svůj velký bál.