Ničeho většího se dosáhnout nedá, slaví hokejbalistka Křížová titul

Když se arénou rozléhaly tóny české státní hymny, měla Denisa Křížová tu čest svírat v rukou zlatou trofej. Pohár pro čerstvé mistryně světa však v jejím držení neskončil tak úplně náhodou.

„Šla jsem si pro něho cíleně. Bylo to domluvené s mamkou. Musela jsem taky zamávat babičkám. Bylo to hezké a mám z toho radost,“ usmívala se Křížová krátce poté, co se s plechovkou piva vracela zpět do kabiny, kde oslavy premiérového mistrovského titulu pokračovaly.

Vítězné emoce ovšem mohly tryskat z výrazů Američanek, které ke konci finálové bitvy vyrovnaly při hře bez brankářky. Kritický okamžik však český výběr nesložil.

„Nebylo to příjemné, ale dál jsme věřily, že v prodloužení vyhrajeme,“ popisovala hráčka, která letos figurovala na soupisce vítězek ženské soutěže z pražské Slavie. Zároveň však rodačka z Horní Cerekve působila i v zámořském hokejovém týmu Northeastern Huskies.

Ve finále svůj um předvedla nedlouho před druhou sirénou, kdy se ujala míčku, rozběhla se na americkou bránu, položila si gólmanku Bekkeringovou a takřka z pozice letmo poslala míček do sítě. Poté už jen v sedě čekala, až na ni naskáčou šťastné spoluhráčky.

„Nějak se mi tam otevřel prostor. Slyšela jsem holky, které řvaly, ať běžím do brány. Měla jsem spoustu času. Až jsem se sama divila, že kolem mě nikdo nebyl,“ líčila Křížová.

Už v základní části jí obdobné sólo vyšlo na výbornou proti Slovenkám. „Tam jsem ale vybíhala z rohu a brankářka se mi snažila vypíchnout hokejku, kterou jsem pak musela obíhat,“ podotkla Křížová.

České hráčky působily v rozhodující partii živějším dojmem a postupně měly střelecky navrch.

„Všimly jsme si, že začaly hrát zhruba od poloviny zápasu na dvě pětky. Začaly jsme toho využívat, jelikož jsme samy chodily na tři a občas i na čtyři lajny. Chtěly jsme je co nejvíce unavit,“ přiznala Křížová.

Výhra 4:3 v prodloužení odšpuntovala vítěznou euforii na ploše i v ochozech Tipsport areny. „Ničeho většího se dosáhnout nedá. Tohle je neuvěřitelné. Jsme rády, že na nás přišlo tolik fanoušků. Myslely jsme si, že jich dorazí pár stovek. Atmosféra byla úžasná a moc si toho vážíme,“ dodala Křížová.