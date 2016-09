I bronz se bere jako úspěch, říká po ME v malém fotbale Demeter

Demeter ze svých tří startů vybojoval hned dva cenné kovy. Oba shodně s bronzovým leskem.

„Určitě je škoda, že jedna z těch placek není zlatá. Ale i v malém fotbale je dnes konkurence ohromná. Takže se každá medaile bere jako úspěch,“ říká Demeter. „Úplně ideální by bylo, kdybychom zlato vybojovali příští rok, kdy bude šampionát u nás, v České republice.“

Letošní kontinentální šampionát hostil v minulém týdnu maďarský Székesfehérvár. A Češi si na něm vedli více než dobře. „Jeli jsme tam s tím, že chceme přivést medaili. Prvně to měla být zlatá, ale nakonec i s bronzem panuje veliká spokojenost,“ tvrdí Demeter.

Dlouho přitom byla cesta českého mužstva turnajem bezchybná. Tým trenéra Radka Pokorného přehrál v základní skupině Portugalce, Velšany i Bulhary. Ve vyřazovací části nejprve překonal Poláky a poté Angličany. „Osmifinále s Polskem a čtvrtfinále s Anglií mělo z naší strany ty nejvyšší parametry,“ pochvaluje si Demeter.

ME v malém fotbale 2016 Základní skupina E :

Česko - Portugalsko 5:1

Branky: Paděra 4, Kounovský - Vinhas Česko - Wales 6:0

Branky: Mařík 2, Bíro, Kounovský, Koudelka, Demeter Česko - Bulharsko 1:0

Branka: Kounovský Osmifinále:

Česko - Polsko 5:2

Branky: Kounovský, Levčík, Macko, Mařík, Koudelka - Jendruczek, Dębicki Čtvrtfinále:

Česko - Anglie 3:2

Branky: Kounovský, Macko, Uhlíř - Toti, Herbert Semifinále:

Česko - Kazachstán 0:3

Branky: Achmetšaripov, Barlybajev (PK), Mustafin O 3. místo

Česko - Černá Hora 2:0

Branky: Paděra, Kounovský

Od postupu do finále, kterým by vyrovnali svůj dosavadní největší úspěch - stříbro ze šampionátu 2011 - Čechy dělila jediná výhra. V semifinále však podlehli pozdějším mistrům z Kazachstánu.

„Před začátkem turnaje s nimi přitom nikdo nepočítal. Byli tam jiní favorité, ať to bylo Rumunsko, nebo Chorvatsko,“ přiznává Demeter. „Kazachstán byl v takovém ústraní. Ale postupem času ukázal ohromnou kvalitu. Technicky na tom byl fakt nejlépe ze všech.“

Češi se zvládli oklepat z porážky a při své historicky páté účasti v zápase o bronz počtvrté zvítězili, když přehráli Černou Horu. „Loni jsme utkání o třetí místo nezvládli a skončili bez medaile. Toho jsme se chtěli vyvarovat,“ vysvětluje Demeter. „Bronz je nakonec dobrý.“

Přesto po něm malá pachuť zůstává. Vždyť Češi na celém turnaji prohráli jediný zápas! „Kdyby jediná porážka přišla ve skupině, kde ještě o tolik nešlo, mohli jsme být zlatí. Takhle to bolí asi nejvíc,“ mrzí Demetera.

Ten letos zůstal za svým očekáváním. Coby útočník vstřelil jediný gól. „Čekal jsem víc,“ připouští Demeter. „Na loňských mistrovstvích, ať už Evropy, nebo světa, jsem dal tři góly. Teď byl jen jeden,“ mrzí ho. „Šance jsem měl, ale neproměňoval jsem je.“

Snad si lepší střeleckou mušku schovává na příští rok, kdy evropský šampionát bude hostit Brno. „Poprvé v historii bude tento turnaj hostit Česko, což pro nás bude úplná pecka. Každý, kdo byl letos v Maďarsku, by si to rád zopakoval i příští rok,“ přiznává. „Zahrát si doma, kde se mohou přijet podívat rodiny i kamarádi, to by byla senzace,“ naznačuje svůj další cíl jihlavský odchovanec.