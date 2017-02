V Kalifornii už zpovykaná hvězda dalšího kouče nevyhodí. A jinde?

Byl to velmi zvláštní konec jeho neslavné kariéry v Sacramentu.

Navzdory obrovskému talentu nehrál Cousins za celou svou kariéru v Sacramentu ani minutu basketbalu, na kterém by opravdu záleželo. Za šest a půl sezony se nepřiblížil postupu do play-off. Jeho tým dokonce ani jednou neměl na konci sezony více výher než porážek.

Za necelých sedm let produkoval Cousins v Sacramentu zmatek a chaos. Štval trenéry, spoluhráče, rozhodčí, reportéry a působil svému klubu problémy každou svou další vyřčenou nadávkou, způsobeným průšvihem a následnou suspendací.

Celá liga se sice Kings vysmívá za to, co dostali od New Orleans za Cousinse nazpět, ale i tak to byl zřejmě nejchytřejší tah klubového vedení za poslední roky. Cousinse do města na řece Mississippi křídelník Omri Casspi a za ně poputují do hlavního města státu Kalifornie veteráni Tyreke Evans (přestoupil před lety do New Orleans právě ze Sacramenta) a Langston Galloway, nadějný nováček Buddy Hield a dva výběry v letošním draftu, jeden v prvním a jeden ve druhém kole.

Jedinou rychlou výměnou těsně před čtvrteční uzávěrkou trejdů se Kings zbavili svého největšího problému, začali přestavbu kádru a dali jasně najevo: na charakteru hráčů nám záleží.

„Byl vyměněn hlavně kvůli svým neshodám s vedením a svým neustálým problémům. Všeho dost stačilo,“ řekl reportérovi Howardu Beckovi zdroj blízký klubovému vedení.

Přes všechna ta skvělá čísla, na která dosahoval - 27,8 bodů, 10,7 doskoků a 4,9 asistencí na utkání - bylo Cousinsovo chování a náladovost pro Kings přítěží.

Je férové říct si, že Sacramento nedostalo zpět porovnatelnou kvalitu hráčů, jakou poslalo do New Orleans, nabídka od Pelicans se tomu ani neblížila.

V posledních dnech jednali představitelé Kings s mnoha týmy v čele s Phoenixem, Orlandem i Los Angeles Lakers.

Divac v pondělí dokonce přiznal, že před dvěma dny odmítl jinou nabídku na výměnu, která byla pro Sacramento výhodnější, přesto se rozhodl zbavit se Cousinse alespoň teď. Smířil se s nabídkou Pelicans.

Hodnota hvězdného pivota by už jen klesala.

Strach jednotlivých klubů vzdát se hráčů kvůli Cousinsovi byl velký. Vždyť může rozhodit i svůj další tým, zničit vztahy v šatně a nechat vás jako generálního manažera nebo trenéra vyhodit.

V tuhle chvíli není v NBA nestabilnější hvězdy, než je Cousins, i když jeho hráčské kvality jsou nesporné.

„Je nekoučovatelný. Tým s ním jako s hlavní hvězdou nebude úspěšný,“ říkají o něm bez zábran ostatní manažeři. Po výměně do New Orleans se ulevilo přinejmenším bostonskému kouči Bradu Stevensovi. O možném odchodu Cousinse do Celtics se dlouho spekulovalo...

Kings totiž vyzkoušeli za Cousinsovy éry šest trenérů za sedm let, ale nikdy nevyhráli více než 33 zápasů z 82 a letos to vypadá na podobný osud.

Takže čeho se vlastně Kings vzdávají? I s Cousinsem byli špatně fungující organizací, které se ostatní vysmívali. Bez něj mohou být jen těžko horší.

Fanoušci v Sacramentu měli Cousinse rádi, ale stejně jim nebyl nikdy schopen přinést potěšení z výher, po kterém klub, zvlášť po stěhování do nové arény, tak pase. Pryč jsou úspěšná léta z úvodu nového tisíciletí.

„Nad touto organizací visel po dlouhá léta temný mrak a ten je teď konečně pryč,“ napsal na Twitter komentátor tamní televize Grant Napear, který Cousinse dlouhodobě kritizoval.

Týmy málokdy dostanou zpět odpovídající kvalitu, když se zbavují své hvězdy. Jen si najděte, co dostali v Philadelphii za Allena Iversona, když odcházel do Denveru. Nebo co dostalo Orlando za Tracyho McGradyho při jeho výměně do Houstonu. Dostat zpět něco smysluplného je ještě těžší, když se ví o vadách v chování hvězdy - jako u Cousinse.

Když trochu přimhouříme oči, Kings si ve výměně nakonec nevedli tak špatně. Získali od Pelicans výběr v červnovém draftu, který má být velmi silný, a pokud v New Orleans nevyjde spárování Cousinse s druhým hvězdným pivotem Anthonym Davisem, může být i draft dost vysoký.

Získali výběr v draftu od Philadelphie v druhém kole, který je v tuto chvíli kolem 35. místa. Navíc můžou zkusit štěstí s ostrostřelcem Buddym Hieldem, který byl loni vybrán na čísle šest a zatím se v lize rozkoukává.

Nejdůležitější pro Kings ale je, že jim zřejmě zůstane jejich výběr v draftu v prvním kole, který by případě lepších výkonů Kings připadl Chicagu. Teď však vypadá, že Sacramento určitě bude mezi deseti nejhoršími týmy ligy a draft jim tedy zůstane.

Kings se totiž chystají na další výprodej a zřejmě se zbaví většiny schopnějších hráčů výměnou za draft nebo mladé. V klubu nemusí zůstat rozehrávač Darren Collison, křídelníci Ben McLemore a Arron Afflalo nebo pivot Kosta Koufos. Už teď se vzdal veterána Matta Barnese.

Pokud Pelicans nedokážou s Cousinsem otočit nepovedenou sezonu a postoupit do play-off, budou Kings vybírat dvakrát v takzvané loterii, kde jsou k mání nejlepší mladíci pro daný rok. Připojme Hielda, v Evropě schovaného srbského střelce Bogdana Bogdanoviče a máme solidní naději, že se rozháranou hvězdu podaří nahradit.

Zdá se vám to málo? Možné to je, ale trh určuje cenu takového hráče a ta by jen klesala, pokud by Cousins zůstal a přicházely by další problémy nespokojené hvězdy.

Cousins bude po příští sezoně volným hráčem a Kings by mu zřejmě už na konci letošní sezony museli nabídnout pětileté prodloužení smlouvy v hodnotě přes 200 milionů dolarů (víc než 40 milionů dolarů na rok!), což znamená postavit na něm svůj tým. A to zjevně nechtěli.

Pelicans tento problém nemají, po výměně klesla hodnota Cousinsova možného maximálního kontraktu o desítky milionů.

Jestli udělali Kings nějakou chybu, pak tu, že nedospěli k rozhodnutí dříve. Možná je mohlo napadnout, když vyhodili čtvrtého nebo pátého trenéra, že se situace nezlepší.

Pravdou je, že vedení Kings včetně trenérů bylo připraveno zbavit se svého pivota už dávno. To by ale nesměl rozhodovat kontroverzní indický majitel Vivek Ranadivé, který se naprosto iracionálně držel toho, že si chce bouřlivého pivota nechat.

Po mnoha problémech však došla i Ranadivému trpělivost.

Indický boháč má navíc vysoké mínění o bahamském nováčkovi Hieldovi. Vidí v něm hvězdný potenciál a srovnává ho se Stephenem Currym. Na druhou stranu: Ranadivé se ve svých basketbalových soudech už nejednou mýlil...

Když to zkrátíme, Cousins měl letos několik velkých průšvihů. Nejprve se nepohodl s lokálním novinářem a odmítl mluvit s médii, dokud bude tento novinář v místnosti.

Poté sprostě nadával a dělal posunky směrem k fanouškům Golden State a obdržel pokutu 25 tisíc dolarů. Krátce na to přišla jeho šestnáctá technická chyba v sezoně (v téhle statistice vede ligu), která znamená automatický jednozápasový trest. Ke trestu dospěl Cousins nejrychleji od doby zavedení takové suspendace.

Někdy okolo toho času zřejmě došel majitel k prozření.

Osmého února Cousins chyběl v sestavě kvůli trestu v zápase proti silnému Bostonu. Kings navzdory očekávání jasně zvítězili, a navíc hráli pohledný, rychlý a nesobecký basketbal. Připsali si 24 asistencí a pět hráčů Kings nastřílelo aspoň deset bodů.

Přesně takové výkony si Kings představovali s tím, že mladí talentovaní hráči jako Ben McLemore, Malachi Richardson nebo Willie Cauley-Stein převezmou větší roli a budou hrát lépe.

DeMarcus Cousins se vine k Viveku Ranadivovi, majiteli basketbalových Sacramento Kings.

Ještě před čtrnácti dny generální manažer Kings a bývalý hvězdný hráč Vlade Divac veřejně podpořil Cousinsovo setrvání v klubu. Nátlak od zbytku vedení na Ranadivého však začal už před sezonou a nechtěl přestat.

V tuhle chvíli se už ale nemají Kings na koho vymlouvat, když je Cousins pryč. Tlak na srbského manažera Divace bude větší než kdy dříve. V lize je považován za basketbalově velmi vzdělaného člověka, ale zkušenosti s prací manažera mu chybí.

Loni nezvládl situaci s trenérem Georgem Karlem, jeho loňské výběry v draftu - mladí pivoti Jorgos Papajannis (angl. transkripce Georgios Papagiannis) a Skal Labissiere - zatím neukázaly prakticky nic. To, že Divac podpořil Cousinse, ba dokonce mu přislíbil, že ho nevymění, jeho pověsti také nepřidá.

Poprvé za řadu sezon však mohou Kings myslet dlouhodobě, ne jen na úspěch v dané sezoně, který není příliš reálný. Sbírají mladé talenty a výběry v draftu a nezbavují se jich. Chtějí být dlouhodobě dobří, ne vydřít osmé místo a dostat výprask.

A New Orleans? Pokud jejich manévr vyjde, mohou se stát v Západní konferenci i v celé lize silou, se kterou se musí počítat.

Cousins se během tiskové konference po Utkání hvězd dozvěděl o výměně do New Orleans:

Jaký je háček? Děsivý. Háček je v tom, že Davis i Cousins - oba mladí talentovaní podkošoví hráči - potřebují ke své hře mít často míč v ruce, a navíc se v lize s dvěma pivoty už dávno nehraje tak často jako dříve.

Nebo třeba Cousins nezlepší své chování a bude dostávat další technické. Za každou druhou teď následuje další jednozápasová suspendace.

Háček je i v tom, že může „zlobivý“ Cousins nechat všechny v klubu vyhodit a za necelý rok a půl odkráčí jinam jako volný hráč. Už teď se mluví o tom, že Pelicans budou chtít nahradit trenéra Alvina Gentryho trenérem univerzity Kentucky Johnem Caliparim, jenž oba pivoty koučoval.

Vlade Divac (vlevo), generální manažer Sacramenta, hovoří během tréninku k DeMarcusi Cousinsovi.

Problémy budou mít Pelicans už teď v létě, když vyprší smlouva jejich třetímu nejlepšímu hráči a klíčovému rozehrávači Jrue Holidayovi. Pokud nedostane nabídku na dlouholetý kontrakt okolo 20 milionů na sezonu od Pelicans, dostane ho jinde. A hvězdný John Wall, který také chodil na univerzitu Kentucky a s Cousinsem by si rád zahrál, má smlouvu ve Washingtonu ještě na dvě další sezony.

Krátkodobý úkol pro Pelicans zní: zaplnit díru, která vznikla ztrátou tří hráčů na perimetru. Na zkušební trénink už pozvali čtveřici Reggie Williams, Mario Chalmers, Quinn Cook a Hollis Thompson.

Když byl Cousins po nedělním exhibičním zápase na tiskové konferenci, už po Twitteru létaly domněnky o údajné výměně, Cousins však nevěděl nic. Až jeden ze zástupců Sacramenta k němu na poslední chvíli doběhl a pošeptal mu do ucha novinku, následně přišly otázky.

„Co se má stát stane se,“ reagoval v tu chvíli Cousins.

O deset minut později už to bylo skoro jasné. Kings přišli o svou hvězdu, ale mají zpátky budoucnost svého klubu.