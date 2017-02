Basketbalisté Děčína se vrátili Ze sedmého nebe zpátky na zem

„Náš výkon nebyl na můj vkus nic moc,“ doznal trenér Pavel Budínský, jehož tým v repete posledních dvou ligových finále doma ztroskotal 82:92.

Přitom v sobotu Válečníci doma uštvali Opavu 112:109 po druhém prodloužení. Možná se na nich nejdelší zápas sezony podepsal. „Abyste se mohli měřit s mistrem, musíte hrát nad svůj průměr. Ale vypadalo to, že na některých se 50 minut s Opavou negativně podepsalo, chyběla šťáva. Ale spíš víc kuráže. I když vím, jak složité je Nymburku čelit.“

Děčín se držel na dostřel, ale jakmile by mohl zápas zdramatizovat, multišampion odskočil. „Pro ně formální výhra. Pro nás výsledek opticky dobrý, ale čekal jsem po Opavě větší entuziazmus, euforii, víc pozitivních emocí. Prostě že do toho půjdeme víc střemhlav. To se bohužel nepodařilo až na Šišku, jehož projev se mi líbil,“ zmínil kouč Budínský nejlepšího střelce zápasu; 22 bodů je letošní Šiškovo ligové maximum.

Nymburku kromě dlouhodobého maroda Pumprly scházeli Simpson, Meier a Sant-Roos. „S absencí tří klíčových mužů se dokázali vypořádat,“ smekl děčínský rozehrávač Ondřej Šiška. „Dokud jsme se drželi taktického plánu hrát rychle dopředu, hra vypadala pěkně. Když se to zaseklo, byly hloupé ztráty nebo jsme šli do plných a dělali fauly.“

Válečníci ve skupině A1 ztrácejí z 3 .místa už tři výhry na Pardubice, kde nastoupí 25. února. Budínský chce zpevnit obranu: „Delší dobu řešíme odstavování hráčů. Nymburk měl 14 útočných doskoků a druhá třetí šance je pro něj tutový koš. Někteří hráči nemají moc rádi kontakt. Jasně, měli jsme i víc ztrát, ale to se ještě dá tolerovat, protože proti tak kvalitní obraně nejsme zvyklí hrát.“