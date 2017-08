Deblkanoe Ježová, Součková postoupila na MS v Račicích do finále

Nejdříve české reprezentantky figurovaly na čtvrté příčce, ale Ježová po dojezdu čekala na oficiální výsledek. „Říkala jsem si, že budu ležet na platě do té doby, než se to nepotvrdí. Říkala jsem si: Kdybych se zvedla, mohlo by to být to čtvrté místo. Takhle ještě mám naději,“ vyprávěla novinářům šestadvacetiletá kanoistka.

Čekání jí přineslo radost, do finále Češky proklouzly v mrtvém závodě s Brazilkami. Na tisícinu sekundy shodný čas na takto důležité pozici Ježová ještě nezažila. „Nikdy ne takhle na tom zlomovém umístění, kdy se rozhoduje o tom, kdo jde do finále a kdo ne. Je to taková raritní situace, co se přihodilo,“ řekla.

Postup do finále MS je pro české závodnice splněný cíl. „Měly jsme highlight téhle sezony velké finále na deblu urvat,“ dodala Ježová. V desáté dráze není startovní blok, takže jednu loď bude držet rozhodčí. „Je to nezvyk, určitě. Vím, že se něco takového stalo asi na Evropě, že jednu loď drží na straně, ale je to hodně ojedinělé,“ doplnila.

Deblkanoistky ve finálovém programu doplní kanoistu Martina Fuksu, který postoupil do bojů o cenné kovy na kilometru přímo z dopoledních rozjížděk. Kajakářka Sofie Kinclová skončila v semifinále pětistovky, stejně dopadla deblkanoe Petr Fuksa, Daniel Kořínek.

O místo ve finále bude dnes bojovat ještě kajakář Josef Dostál na trati 1000 metrů, na níž získal olympijské stříbro.

O čtvrtečním dopoledním programu v Račicích čtěte ZDE