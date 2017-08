Berdych se omluvil z Davis Cupu. Tým se bude rvát o záchranu bez něj

„Pro mě je prioritou zkusit se ještě hlavně porvat o postup na Masters,“ řekl v New Yorku, kde v úterý vstoupí do US Open.

Téměř dvaatřicetiletý Berdych dvakrát zásadně přispěl k triumfu v tradiční týmové soutěži. Naposledy se v reprezentaci objevil loni v březnu v Hannoveru, kde Česko zdolalo domácí Němce. Berdych po triumfu nad Sašou Zverevem musel kvůli zranění stehna vzdát druhý zápas proti Philippu Kohlschreiberovi.

Rok 2017 nezačal, jak by si představoval. Propustil kouče Gorana Ivaniševiče. Probudil se na Wimbledonu, kde se prodral do semifinále a vrátil se do boje o účast na Masters. Zářijový přesun na antuku zhola vůbec nezapadá do jeho plánů.

„Dohodl jsem se s (manažerem) panem Černoškem a vedením týmu, že zápas v Nizozemsku vynechám,“ řekl.

Přesto na Davis Cup nezanevřel a rád by se jednou rozloučil s věrnými českými příznivci.

„Nejlepší by bylo nastoupit doma, v ideálním případě s Radkem (parťákem Štěpánkem) v týmu,“ řekl. „Fanoušci, kteří nám tolikrát pomohli, by si zasloužili vidět poslední zápas.“