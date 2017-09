Los tenistům přál: začíná jednička Veselý, po něm Rosol vyzve Haaseho

Ve větrném Haagu se tak týmu kapitána Jaroslava Navrátila splnilo přání. Začínat bude česká jednička, která se utká s nizozemskou dvojkou Thiemem de Bakkerem. Veselý, aktuálně 59. hráč světa, tento duel zkrátka musí zvládnout - a po něm se na antuku pod střechou moderní haly vydají Rosol a domácí eso Robin Haase.

Ten je žebříčkově nejlépe postaveným ze všech účastníků (39.). „A bude ho třeba aspoň jednou porazit,“ vyhlašoval dopředu kapitán Navrátil.

Pokud by se to Rosolovi podařilo již v pátek a před ním by Veselý splnil svoji povinnost, dostali by se Češi do luxusní pozice. Vzájemná bilance 4-1 sice svědčí pro Rosola, celkové rozpoložení ale už ne, vždyť po protrápené sezoně spadl na 192. místo žebříčku ATP. To Haase nedávno uhrál semifinále na turnaji v Montrealu.

„V Davis Cupu jsme se ještě nepotkali. Každopádně nemám co ztratit, on bude favorit a já můžu jen překvapit. Udělám maximum a uvidíme, na co to bude stačit,“ prohlásil po losu Rosol.

„Celkově čekám hodně těžký průběh. Nizozemci hrají doma, dali proti nám antuku, mají silnou jedničku. Na druhou stranu - naši kluci mají hodně zkušeností. Věřím, že potřebné tři body uděláme,“ řekl Navrátil.

Obsazení sobotní čtyřhry zatím není definitivní; v programu za Česko figuruje duo Adam Pavlásek, Roman Jebavý, ale o finálním složení rozhodne až průběh pátečních duelů. Nizozemský debl má svoji sílu, vždyť Robin Haase s Matwé Middelkoopem došli na nedávném US Open do čtvrtfinále.



Pro Česko bude rovněž hodně důležité, jak svoji roli jedničky zvládne Jiří Veselý. „Na antuce mi to jde, tuto sezonu obzvlášť. Už se nemůžu dočkat. Snad získám sebevědomí a tento víkend to změní,“ naráží Veselý na to, že se mu za reprezentaci kolikrát nedařilo dle představ: „Ale ono stejně nezáleží na tom, kdo body udělá. Hlavně ať jsou na konci minimálně tři.“

Češi postoupili do Světové skupiny Davis Cupu v roce 2006, kdy tým před baráží přebral současný šéf Navrátil - a od té doby se drží mezi elitou. Vybojují si v Haagu další rok s nejlepšími?