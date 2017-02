Zřejmě mu alkohol v krvi svědčí. Jak Australané po flámu dorazili Čechy

Mark Philippoussis se při sobotních oslavách postupu natočil k nehrajícímu kapitánovi Johnu Newcombovi a v dobré náladě prý před ním nadhodil: „Martinovi Dammovi nepovolím víc než šest gamů. Vsadíš se? O deset dolarů.“

V neděli, po třech hodinách spánku, australský tenista nastoupil na kurt a českého soupeře porazil 6:4, 6:2. Sázku vyhrál. „V takovém stavu už bych však nikdy v životě nechtěl hrát. Třeštila mi hlava, bylo to hrozné,“ tvrdil Philippoussis.

Stalo se před dvaceti lety.

Tenkrát se tím australští hráči, kteří ve čtvrtfinále Davis Cupu vyřadili oslabený český výběr, chlubili před novináři.

„Popíjel jsem ještě ráno. Ale v polovině zápasu jsem vystřízlivěl a ve třetím setu jsem se cítil v pohodě,“ řekl Patrick Rafter. Davida Rikla nejdřív přetlačil v tie-breaku první sady 15-13, pak schytal „kanára“, ale třetí set ovládl 6:2.

Články v australském tisku tenkrát vyzněly tak, že české „béčko“ dorazili v nic neřešících dvouhrách opilí Australané. A že na kurtu při tom vrávorali. Tehdejší český kapitán Vladislav Šavrda po příletu domů naštvaně vysvětloval celou situaci novinářům.

„Je to nesmysl. Ráno s námi Australané trénovali, a opilí mi rozhodně nepřipadali. Třeba Philippoussis od začátku utkání podával rychlostí přes dvě stě kilometrů za hodinu. Zřejmě mu alkohol v krvi svědčí,“ poznamenal ironicky Šavrda.

Ani jeho protějšek Newcombe pravost sázky nepotvrdil. Naopak se snažil zmírnit pozdvižení.

Vyjádření svých hráčů označil za přehnané: „Pat i Mark jsou profesionálové, přišli na kurt a vyhráli. Nepodařilo by se jim to, pokud by nebyli v pořádku.“

Vladislav Šavrda

Po takové době je těžké vydedukovat, jak to bylo doopravdy. Důkazy pochopitelně nikdo neschovává, nejspíš je ani nikdo nepořizoval.

„Já si to taky přesně nepamatuju,“ říká dnes Šavrda. A snaží se vybavit onu dubnovou noc roku 1997. Na oficiální party byli čeští tenisté společně s australskými soupeři.

„Stav tři nula jim umožňoval, aby se radovánek nezříkali. My jsme odešli brzy, nechtěli jsme moc pobuřovat. Nevím, jak dopadli oni,“ říká Šavrda.

Australané údajně pokračovali po večeři ještě do baru, kde měla být uzavřena sázka Philippoussise s kapitánem Newcombem. Ráno se hráčům s kocovinou na zápas nechtělo. „Vypadalo to, že byli unavení. Na začátku se museli vypotit a rozdýchat,“ líčí Šavrda. „Ale jestli opravdu byli opilí, to už teď nezjistíme.“