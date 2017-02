Tenisté Argentiny podlehli Itálii a triumf v Davis Cupu neobhájí

Italové vedli po úvodních dvouhrách 2:0, Argentinci ale ve čtyřhře snížili a o vyrovnání se postaral v neděli Carlos Berlocq vítězstvím v pěti setech nad Paolem Lorenzim.

Kvůli dešti a tmě byl pátý duel přeložen na pondělí a domácí směřovali za obratem. Guido Pella vyhrál první dva sety nad Fogninim 6:2, 6:4 a vypadalo to, že by se Argentině mohlo poprvé v historii podařit vyhrát utkání, v němž prohrávala 0:2 po dvouhrách. Další sady však získal Fognini 6:3, 6:4, 6:2 a po více než čtyřech hodinách poslal Itálii do čtvrtfinále.



