Zvláštní konec. Frustrovaný tenista napálil sudího do oka, je mu trapně

Je mu teprve sedmnáct let, mezi dospělými na okruhu ATP toho odehrál jen velmi málo. Rodák z izraelského Tel Avivu v neděli přesto dostal jedinečnou příležitost, jak se proslavit. Měl to být začátek stoupání ze třetí stovky světového žebříčku o něco výš.

Shapovalov se sice proslavil, jenže start se mu nepodařil.

Můžu jí dát do držky? Nedělní nešťastná událost, v níž hrál hlavní roli kanadský tenista Denis Shapovalov, připomněla diskvalifikaci české tenistky Terezy Martincové. Na turnaji v Petrohradu nepřímo nadávala rozhodčí, ta rozhodla o kontumaci po poradě s českou sudí na čáře. (Více čtěte ZDE.)

S favorizovaným Britem Evansem prohrával 0:2 na sety. Za stavu 1:1 ztratil servis. Míček dopadl do autu. Britská lavička radostí vyskočila. Ještě než stačili reagovat diváci, nastal v ottawské aréně šok - umpirový rozhodčí Arnaud Gabas z Francie ani nedořekl klasické hlášení stavu a chytil se za hlavu.

„Můj bože!“ lekli se komentátoři. Lidé v hale náhle utichli. Překvapený Shapovalov si zakryl ústa.

Mladý Kanaďan hned věděl, že je zle. Rozčilením totiž míček napálil prudce do prostoru a nešťastnou náhodou trefil zrovna Gabase přímo do levého oka.

Otřesený sudí, který si postižené místo ledoval, po konzultaci s hlavním rozhodčím Brianem Earleym nařídil okamžitou diskvalifikaci za nesportovní chování, ačkoliv byl zásah neúmyslný.

„Omlouvám se všem rozhodčím i všem funkcionářům. Moje chování bylo neakceptovatelné. Stydím se, cítím se hrozně trapně, že jsem potopil svůj tým, svou zem. Můžu slíbit, že to bylo naposledy, co jsem něco takového udělal,“ kál se Shapovalov na tiskové konferenci.

Kanadský mladík - věkem ještě junior - vypadal celou dobu hodně zničeně. Přitom lidé z jeho okolí popisují Shapovalova jako milého, sympatického a slušného člověka.

„Každý, kdo to viděl, musí uznat, že to byla nehoda. Může se to stát každému,“ zastal se spoluhráče Vasek Pospisil.

Domácí kapitán Martin Laurendeau upozornil, že pro tenis je úspěšný boj s emocemi důležitý. „Musí se poučit z téhle lekce. Pokud chce soutěžit s nejlepšími, musí se podobných momentů vyvarovat,“ řekl.

Britové, vítězové Davis Cupu z roku 2015, mluvili o zvláštním konci. Kapitán Leon Smith prohlásil: „Je mi ho líto, Shapovalov je velký talent, ale tohle je tvrdá lekce. Jsem si jistý, že se poučí. Ale hlavně doufám, že rozhodčí je v pořádku. Mohlo to být nebezpečné.“

Sudí Gabas s pořádným monoklem odjel na vyšetření do nemocnice. Shapovalov, juniorský šampion z loňského Wimbledonu, utrpěl po celosvětové ostudě hlavně psychickou újmu.