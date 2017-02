Štěpánka nepustí do čtyřhry zranění zad. Je z toho špatný, řekl Navrátil

Navrátil stav 0:2 po úvodních dvouhrách od roku 2006, kdy po sestupu z elitní skupiny nastoupil na lavičku českého daviscupového týmu, už třikrát zažil.

Jenže Češi nikdy nedokázali vývoj duelu zvrátit.

Při finále 2009 v Barceloně proti Nadalovi a spol. z toho nakonec byl debakl 0:5, zlatou éru v semifinále 2014 ukončili na Roland Garros domácí Francouzi (mimochodem, Štěpánek tehdy do čtyřhry nastupoval se zraněním) a předloni v Ostravě se i přes výhru dvojice Jiří Veselý, Adam Pavlásek v sobotním deblu nakonec radovali Australané.

Nyní v Melbourne to vypadá podobně. „Je to zklamání,“ prohlásil Navrátil pro Radiožurnál a tenisovysvet.cz. „Abychom byli ve hře, chtěli jsme být po prvním dni na stavu 1:1.“

O čem ještě český kapitán mluvil?

O Jiří Veselém

„Jirka bojoval, ale znovu jako první hráč zklamal. Thompson měl být pod větším tlakem. Byla to premiéra, navíc před vlastními fanoušky... Tomu klukovi to Jirka ale strašně usnadnil. Nedostal se do hry, zbytečně chyboval – hodně z forhendu. Málo si pomohl servisem.“

O Janu Šátralovi

„Honza věděl, do čeho jde. Na to, že debutoval, to neodehrál špatně. Těžko se mu dostávalo do hry. Ale předvedl slušné utkání, i když měl na to, aby získal proti Kyrgiosovi o něco víc gamů.“

O absenci Radka Štěpánka

„Jeli jsme sem s tím, že by nám Radek pomohl. On je z toho taky špatný... Záda ho táhnou, odehrál letos strašně moc zápasů. Při jednom z tréninků mu tam luplo a pan profesor Kolář mu musel dávat injekci. Nechceme riskovat jeho zdraví. Důležitější je jeho kariéra.“

O sobotní čtyřhře

„Australané jsou v deblu hodně kvalitní. Kluci sice nebudou mít co ztratit, ale bude to těžké. I soupeř může hrát uvolněně. Domácí bude uklidňovat vidina nedělního prvního zápasu, který by hrál Kyrgios.“