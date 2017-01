Má čtyři prsty a dvakrát zničené koleno. V NBA málem políbil obroučku

Svých více než pět minut slávy si čtyřiadvacetiletý Lotyš získal při výhře Spurs nad Charlotte Hornets v poměru 102:85.

Bertans odstartoval nápor svého týmu ve třetí čtvrtině. S 21 body byl nejlepším střelcem zápasu - ač odehrál jen 18 minut a na palubovku vkročil až jako desátý hráč San Antonia.

Blýskl se skvělou střelbou. Proměnil pět ze šesti pokusů z pole (trojky 4/5) a sedm z osmi trestných hodů. Ale to se od ryšavého dlouhána se zlatou rukou už očekává.

Nejvíc překvapil, když se v nájezdu prosmýkl ke koši a za pomoci neskutečného výskoku zasmečoval kolem jednoho z nejvyšších mužů soutěže Roye Hibberta. Div, že se při tom nepraštil do hlavy o obroučku.

Ano, řeč je o Davisu Bertansovi, jehož si spoluhráči dobírají, že se na ty jeho donášky při rozcvičování už nedá koukat. O mladíkovi s nadvakrát operovaným kolenem, který už ztratil mnoho měsíců své kariéry.

Teď se díky své smeči radoval z nejkrásnější akce dne v NBA.

Sestřih akcí Davise Bertanse z utkání s Charlotte

Kde se v něm taková energie, takový výskok vzal? „Snažím se to držet v utajení, abych mohl lidi překvapovat,“ chechtal se Bertans po dotazu na krásnou akci.

Na trenéra Gregga Popoviche tlačí svými výkony víc a víc. Při své premiéře, proti Golden State Warriors, dal pět bodů. Na konci listopadu si proti Bostonu Celtics zlepšil střelecké maximum na 15 bodů.

A mezitím zvládá cestovat mezi San Antoniem a farmářským celkem Austin Spurs.

Po zápase s Charlotte vyplavala jedna hodně zajímavá statistika: pokud si Bertans připíše alespoň bod, San Antonio má bilanci 14-0.

„Když jsem sem přišel, věděl jsem, že budou zápasy, kdy nenastoupím vůbec, a zápasy, kdy dostanu minut víc. Dostat se na hřiště a pomoct týmu vyhrát, to je parádní pocit,“ nenechá se rozhodit Bertans.

Ono to vypadá, že nejvyšší a zatím nejmladší člen lotyšské basketbalové rodiny se nenechá rozhodit vůbec ničím.

Že má smlouvu na půl milionu dolarů? No a co - po úspěšných euroligových štacích v Unionu Olimpija Lublaň, Partizanu Bělehrad a Baskonii Vitoria prostě zatoužil protlačit se do NBA, a tak má, co chtěl.

Že musí o místo bojovat zrovna v San Antoniu, jednom z nejlepších profesionálních týmů 21. století napříč všemi sporty? No a co - uspět v San Antoniu, to už něco znamená. A každým rokem bojujete o titul.

Že mu po nehodě na pile chybí část prsteníčku na střelecké ruce? No a co - v NBA proměňuje trojky s takřka 40procentní úspěšností a loni v Eurolize vystoupalo jeho procento dokonce na 47,4.

Bertansova vzpomínka na ztrátu prstu:

Že by se basketbalu vzdal, to nikdy nehrozilo. Měsíc po operaci prstu už byl zpátky v tělocvičně.

Lotyši jsou tvrdí chlapíci, kteří na sobě - pokud je třeba - nechají dříví štípat. A někdy to platí doslova.

Kam to může Davis Bertans dotáhnout? Tahounem týmu se nejspíš nestane. Body na jeho kontě sice přibývají, jenže doskoky ne. A také v obraně nepatří zrovna k jistotám. Zdá se být předurčen do role špičkového náhradníka.

Jenže kdo ví: Spurs už mnohokrát prokázali, že své hráče umějí pozvednout na netušenou úroveň. Bertans se může stát jejich dalším úspěšným projektem.