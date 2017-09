Je to mazec, ale jedu dál, říká Vršecký a hodlá krýt záda Lackovi

„Pojedu zbývající závody, i když mi to naruší můj windsurfingový program na víkendy,“ usmál se Vršecký, který se na evropské okruhy vrátil po roční odmlce a v Mostě si díky 25 bodům zapsal nejlepší výsledek sezony. Pomáhá k triumfu parťákovi Adamu Lackovi, s nímž vévodí také Poháru konstruktérů.

Loni divák, letos zase závodník. Jaký pro vás byl Most?

Loni jsem si to docela užil z pohledu diváka, což bylo moc fajn, protože najednou není potřeba řešit nervozitu nebo napětí. Nicméně z auta to taky není blbý (smích).

Jste už blízko ideálu po vaší roční evropské pauze?

V Mostě jsme na jaře testovali a teď při závodech jsem se dostal na stejné časy. Ale ještě to je kus cesty, dotáhnout se na špičku. Šampionát je tak nabušenej a prvních šest sedm aut tak rychlých, že stačí mžik a v měřeném tréninku spadnete ze čtvrtého na sedmé místo.

Změnilo se tedy něco za ten rok?

To ne, jen já zestárl. Říkám si: Ty vole, to není možný! Přitom dělám maximum. Když to nejede, přemýšlím: Sakra, jsem vzadu, blbě řídím, nebo je blbé auto? Ať tak nebo tak, všechno jde za mnou, protože to auto připravuju já.

I to byl důvod návratu, že si vůz jako šéfkonstruktér osaháte?

Je dobré si to vyzkoušet a vědět nezprostředkovaně. To je stejné, proč jsem chtěl jezdit dakarovým autem. Někdo ti řekne, jak se tahač chová, a ty si to nějak vysvětlíš. Ale když si to zažiješ, dokonale problém pochopíš. Což neznamená, že ho i dokonale vyřešíš.

Jaká je letos konkurence?

Jede Hahn, mistr Evropy, Albacete, mistr Evropy, Kiss, mistr Evropy, Körber, mistr Evropy. Ve finále i já jako evropský šampion. Ve startovním poli není nikdo, kdo by zrovna náhodou šel okolo a začal jezdit. Vybojovat si titul není jednoduché, člověk musí vědět, co riskuje, kdy riskuje, jestli se mu to vyplatí. Ta první pětka je mazec. Jakkoli se do ní zamíchat pro mě znamená absolutní uspokojení. Po delší pauze do toho skočit a být s top jezdci vpředu není jednoduché.

Lacko vede s náskokem 60 bodů. Vyhraje už šampionát?

Bylo by to super! Mně by se mohla povést Čína, Adamovi Evropa, nám společně týmy. Je o co hrát. Já měl končit sezonu Mostem, teď jsme se domluvili, že dojedu i zbytek sezony. Zaprvé mě to baví, hlavně do belgického Zolderu se vyloženě těším, zadruhé bychom jedním autem nemohli přispět bodově do Poháru konstruktérů. Jsou to dva důvody v jednom.

Co by mohlo Lacka zastavit?

Ještě neslavíme, je to jen technika. Vždyť už loni to vypadalo nadějně. Jezdecky už ale chybu neudělá, musel by ho někdo sestřelit nebo zabrzdit technický problém.

Jak prožíváte, že vás Lacko vystřídal v pozici české jedničky?

Jsem nadšený, že to pokračuje dál. Loni už jsem přestal, myslel jsem si, že ani letos nepojedu. A vidíte, teď dojedu zbytek sezony. Budu chtít Adamovi pomoct. Titul je nejvyšší bod, na který může vystoupat. Byla by to odměna nejen pro něj, ale pro celý náš tým.

Děláte mu tahač na míru?

Každý řekne, co se mu líbí. Adam preferuje jiné nastavení auta než já. Máme každý o malinko jiný jezdecký styl. Adam daleko míň řadí. Co může, jede bez řazení, což je daleko klidnější jízda. Já při brzdění potřebuju auto cítit, takže podřazuju. Já budu bez řazení pomalejší.

Vy zase vévodíte čínskému šampionátu, který o víkendu končí. Dotáhnete to ke druhém zlatu?

Můžu si tam spravit chuť, na prvním místě letos nikdo jiný než já nestál, což není úplně zlý. Ale protože se jedou jen tři závodní víkendy, není ještě můj titul jasný.

Posouvá se čínský seriál?

Rozhodně. Možná jsme čekali větší fofr, ale je tam nový tým, který postavil nové auto. Bude ještě dlouho trvat, než se to dostane do stejného levelu jako mistrovství Evropy, ale na cestě to je. Adam jezdí jejich auto, já tam mám svoje postavené podle jejich předpisů. Vypadá jako Tatra Phoenix, děláme s ní parádu.