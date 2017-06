Vršecký úspěšně vstoupil do čínského šampionátu tahačů

Pořadatelé šampionátu oproti loňsku nově rozdělili jezdce do dvou skupin. Ve třídě A se v sobotu představili Vršecký s Lackem, v „béčku“ poté britský závodník v barvách týmu China Buggyra Racing Oly Janes. Nejúspěšnější z nich byl Vršecký, jenž vyhrál měřený trénink a poté i hlavní závod. Lacko byl vždy druhý, stejně jako ve své skupině Janes.

V neděli již startovali všichni jezdci pohromadě a Vršecký opět potvrdil roli favorita, když vyhrál obě bodované jízdy. Lacko byl dvakrát třetí a Janes čtvrtý a pátý.

„První závodní víkend tak dopadl nad očekávání dobře. Hodně týmů se od loňského roku zlepšilo a závod se zrychlil. Určitě to jde správným směrem a už se těším do Šanghaje,“ uvedl Vršecký, jenž se nakonec úspěšně vyrovnal i s další novinkou v pravidlech.

Při druhé nedělním závodě museli všichni jezdci povinně zajet do boxů. „My jsme se s Adamem dohodli, že to uděláme hned na začátku. Pak vyjel safety car, celé závodní pole se natáhlo a my jsme měli už jen pár kol na to, abychom všechny předjeli. Mně se to jen tak tak povedlo a Adam se prokousal na třetí příčku,“ dodal Vršecký.