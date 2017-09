Olympijský vítěz v moderním pětiboji Svoboda končí kariéru

Před letošním mistrovstvím Evropy nevyloučil, že by mohl vydržet do olympijských her 2020 v Tokiu. V létě ale už neodjel na mistrovství světa a uvedl, že se blíží doba, kdy se začne věnovat trenérské práci nebo organizaci závodů.

„Celou letošní sezonu jsem se trochu pral s chutí závodit a vsázel jsem na to, že ji v létě na těch nejdůležitějších závodech zase najdu. Nicméně na mistrovství Evropy, i přes to, že jsem byl zdravý, ve formě a měl jsem v podstatě ideální podmínky, mě ten závod nenadchl a nebyl jsem do něj vnitřně zatažený,“ popisoval Svoboda.

„Cítím, že se ta motivace postupně přesunula od závodění do jiných oblastí a posportovní ambice přetlačily ty sportovní. Těším se na to, co přijde dál.“

K titulu olympijského šampiona mířil Svoboda už v Pekingu v roce 2008, ale pokazil parkur, a zlato získal až na hrách v Londýně o čtyři roky později. Vicemistrem světa v soutěži jednotlivců se stal v letech 2008 a 2009, evropský titul má z roku 2010.

Po olympijském triumfu si prošel závodník pražské Dukly sérií zranění a loni na hrách v Riu de Janeiro skončil devátý. Dlouhodobě ho vedl reprezentační kouč Jakub Kučera. Letos Svoboda trénoval pod Liborem Capalinim, bronzovým medailistou z olympiády v Aténách 2004.