Za Konečným do Brna. Paráda, užíval si volejbalista letovickou invazi

„Jsem rád, že lidé z Letovic viděli, jaký volejbal hraju ve Francii.“

Zatímco po brněnské porážce 1:3 většina domácích fandů spěchala domů, Konečného dav podporovatelů, který hravě zaplnil téměř celý sektor v královopolské hale, zůstával. S oporou francouzského velkoklubu se chtěli příznivci vyfotit, pozdravit nebo prohodit pár slov, jak se vede.

„Do Česka se během sezony nedostanu, a když už byla příležitost mě vidět v Brně, tak přijeli. A rád jsem všechny viděl i já,“ líčil odchovanec letovického volejbalu, který osm let válel v Ostravě.

Od roku 2008 se usadil v Tours. „Nesnáším stěhování. Podepisuju tam smlouvu, co to jde,“ žertoval Konečný. „Jsem spokojený, je to nejlepší tým ve Francii poslední dekády. Co víc si přát.“

Velká vítězství, francouzské tituly, kupa pohárů...

Konečný však dlouhé roky toužil i po něčem dalším – aby se s Tours ukázal v rodné zemi. „Nejblíž jsme hráli v Innsbrucku, potom ještě v Polsku, což bylo kousek od Ostravy,“ vzpomínal vysoký univerzál. „Byl jsem rád, že jsem se po osmi letech hraní evropských pohárů dostal do Česka. Navíc to bylo jen čtyřicet kiláků od Letovic. Byla to paráda,“ liboval si Konečný.

V první polovině duelu proti českým vicemistrům si připsal deset bodů. Když šel na servis, zhruba čtyřicetičlenná parta fandů z Francie hučela: „Ko-ny! Ko-ny!“ I to ilustrovalo, že se český bijec stal v Tours modlou. „Potřebovali jsme vyhrát dva sety, což jsme splnili,“ lebedil si Konečný, který po druhém setu stejně jako některé další opory Tours zmizel z palubovky.

I proto nadšeně bojující Brňané uhráli proti gigantovi „čestný“ set. „Ale naši kluci z lavičky se šance chopili docela dobře. Musíme myslet na francouzskou ligu, už v sobotu hrajeme zápas venku. Musíme si odpočinout,“ vysvětloval Konečný, jehož poslední sezonu trápily různé šrámy a zranění.

„Na ty roky je to teď docela dobrý,“ usmál se matador, jenž by se pomalu mohl cítit jako Francouz. „Proboha, to ne,“ vyhrkne s úsměvem. „Srdcem jsem Čech. Francie má svoje výhody, Česko má jiné. Rád se vrátím domů.“

A kdy? Objeví se ještě v reprezentaci? Bude pokračovat v Tours? „To teď neřeším. Důležité je dobře dohrát tuhle sezonu, pak se všechno uvidí,“ prohodil Konečný. A co... „Borci, omlouvám se. Už musím,“ houkl na novináře.

Otázek by se dalo vymyslet ještě spousta. Ale zájemců o společnou chvilku s Konečným bylo v brněnské hale o dost víc.