Hrát i fandit. Souboje o Dark Trophy se prolnou s přenosy s ME i MS

Na rozdíl od loňského roku vedle kurtů letos vyroste velkoplošná obrazovka. Pražští fanoušci i členové týmů, které zrovna nebudou v akci, mohou společně fandit u zápasů mistrovství Evropy i mistrovství světa.

Ve stejném čase, kdy proběhne Dark Trophy, se totiž české reprezentantky utkají v základní skupině mistrovství Evropy v Hradci Králové s Maďarskem (18:00) a na světovém šampionátu 3x3 ve francouzském Nantes se Češky pokusí navázat na senzační zlato z loňského Kuang-čou.

Což je mimochodem důvod, proč se letošní Dark Trophy nemůže zúčastnit Michaela Uhrová, hrající trenérka české reprezentace 3x3.

„Jiní organizátoři své turnaje posouvali mimo termíny mistrovství Evropy, ale my jsme se rozhodli, že by to byla škoda. A aby nikdo o nic nepřišel, ukážeme zápasy v Hradci a v Nantes na velkoplošných obrazovkách,“ věří hostitel pražského turnaje Lukáš Bernáth v synergický efekt.

Červnovému večeru s basketbalem bude od 8:30 do 16 hodin předcházet Kidz Trophy, letos vypsaná jako mix pro kategorii do 11 let, miniturnaje do 12, 13, 14, 15, 16 a 17 let jsou rozděleny na chlapeckou a dívčí část.

Pozvánka na basketbalový turnaj Dark Trophy 2017

V 17:30 pak vypuknou střety o Dark Trophy mezi osmi mužskými a osmi ženskými týmy. Ani letos neschází exhibice ve smečování, soutěž ve střelbě za tři body a specialita pražského střetnutí v podobě soutěže o nejkomičtější zakončení.

Basketbalová párty na Mrázovce je však i příležitostí pro prodávající (improvizovaný bazar s oblečením a basketbalovými doplňky) a nakupující (stánek s merchandisingem Dark Trophy).