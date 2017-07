Choval se jako amatér. Ricciardo se po chybě opřel do stájového kolegy

„Nevím, co bych k tomu řekl. Když se budu mírnit, tak to bylo amatérské,“ spílal Ricciardo na adresu o devět let mladšího Verstappena. „Ani mě nemohl předjet, protože tam nebylo místo. Myslím, že nemá rád, když se před něj dostane kolega z týmu.“



„Myslím, že to ani nebylo kvůli tomu, že by se moc snažil. Prostě to nemá jak omluvit,“ dodal osmadvacetiletý Australan. „Zkusil to v první zatáčce a nevyšlo to. Byl jsem v ideální stopě, a když viděl, že ujíždím, tak si řekl, že s tím musí něco udělat, a nabourali jsme.“



Verstappen, který za incident dostal desetivteřinový trest a propadl se tak na páté místo, se Ricciardovi omluvil. „Nikdy nechci do někoho vrazit a určitě ne do někoho z týmu. Navíc máme s Danielem skvělý vztah. Tohle nebylo správné a omlouvám se jemu i týmu, protože jsme tady mohli získat body. Promluvím si s Danielem o samotě a vyříkáme si to,“ omlouval se Holanďan.

Podle Verstappena ke kolizi došlo kvůli tomu, že musel brzdit před Valtterim Bottasem z Mercedesu. „Všechno začalo už v první zatáčce. Start nám vyšel, ale pak jsem se dostal vedle Bottase, najel na trávu a zpomalil jsem. Oni (Ricciardo s Bottasem) potom spolu bojovali ve druhé zatáčce, brzdili jsme na poslední chvíli a pak už jsem se vezl,“ prohlásil viník kolize.

Velkou cenu Maďarska vyhrál stylem start - cíl Sebastian Vettel z Ferrari. Na druhém místě skončil jeho stájový kolega Kimi Räikkönen, třetí projel cílem po sportovním gestu Lewise Hamiltona z Mercedesu jeho týmový spolujezdec Valtteri Bottas.