První nenasazená? Není problém, říká Čechová. Doma chce hrát uvolněně

Češka Čechová porazila nejprve Eminu Hadziahmetovičovou z Bosny a Hercegoviny 4:0 a pak také Rahel Aschwanderovou ze Švýcarska 4:2.

„Nebyla to vlastně žádná velká nepříjemnost. Věděla jsem, že nedostanu do skupiny žádnou hodně kvalitní, a tím i nepříjemnou Asiatku bez žebříčku. Hraji docela slušně, takže jsem si říkala, že to musím brát jako dobrý trénink. Navíc věřím, že vítězky ze skupin budou nalosovány na hráčky nasazené od sedmnáctého místa níž. To může být rovněž výhoda,“ řekla.

V létě se intenzivně připravovala na novou sezonu, ve které se úřadující mistryně republiky vrací po dlouhých letech zpět do české extraligy. Trénovala s Ivetou Vacenovskou a Hanou Matelovou, které se připravovaly na start na olympijských hrách v Riu de Janeiro.

Jak sama tvrdí, na obnovenou premiéru před českými fanoušky je připravená dobře. „Cítím se úplně v pohodě. Povedl se mi o víkendu před Czech Open turnaj ve Frýdlantu nad Ostravicí, který jsem vyhrála. Jen si občas musím dát pozor na koncentraci, protože se mi stále ještě stává, že zkazím zbytečně několik míčků za sebou. Ale to je problém v hlavě, s tím se dá pracovat. Natrénováno opravdu mám. Věřím, že to dokážu i na turnaji v Olomouci. Mým cílem je především se při hře netrápit, hrát uvolněně, což by mohlo vést ke slušnému výsledku.“

Po skončení Czech Open už žádný další čas na další přípravu nebude. Extraliga žen startuje 16. září zápasem Moravského Krumlovu v SK Dobré. Právě barvy moravského klubu bude Dana Čechová v této sezoně hájit.

„Těším se moc. Měli jsme nedávno týden klubové soustředění a myslím, že v klubu je vše fajn. Mám bezva spoluhráčky, takže uvidíme, jak se nám bude dařit. Máme samozřejmě nějaké ambice a já jako jednička týmu se budu muset vyrovnat s určitým tlakem. Ale tohle není poprvé, takže se nebojím. Extraligu jsem spoustu let nehrála, takže jsem zvědavá, jak tato klubová soutěž v Česku funguje. Mám na mysli diváky, zázemí a vše kolem toho,“ říká Čechová.

O tom, že se dvojnásobná účastnice olympijských her nespokojí pouze s účinkováním na klubové úrovni, není pochyb. Vždy měla nejvyšší ambice a dokázala jít tvrdě za svým cílem. Proto nevidí ani teď důvod, proč by se neměla ve třiatřiceti letech ucházet o reprezentační dres.

„Reprezentace je společně s klubovými povinnostmi na prvním místě mých priorit v pingpongu. Mě to baví hrát v národním týmu a vždy jsem si vážila možnosti reprezentovat. Svaz mi vychází ohromným způsobem vstříc, co se týče soustředění i tréninků. Dcera Gábinka se mnou vlastně jezdí na všechny srazy a zatím to funguje. Věřím, že to bude fungovat dál. Díky tomu jsem schopna držet se na slušné úrovni, je to pro mne naprosto zásadní motivace. Určitě se poperu o start na mistrovství Evropy a nominaci na další reprezentační akce,“ dodává Dana Čechová.