Prostě pecka, líčila stolní tenistka Čechová po životním úspěchu

„Bylo to přísné,“ okomentovala Čechová pro svazový web stručně svoje vyřazení. Ale i tak zářila spokojeností. „Je to můj největší úspěch na mistrovství světa, prostě pecka. Zahrála jsem si v hlavní hale před vyprodanými tribunami. A to byl tady můj sen,“ dodala.

V Německu byla celá rodinka pospolu a možná i to pomohlo Čechové, účastnici tří olympiád, k životnímu úspěchu. „Před zápasem s Číňankou jsem zašla do města, koupila Gábince nějaké hezké oblečení, aby i ona měla radost z toho, že je na mistrovství světa. Pak jsem ji odevzdala manželovi a měla dvě hodinky jenom pro sebe,“ popisovala.

Číňanka jí ale moc šancí nedala. „Ona je strašně rychlá, první dva sety jsem jen koukala... Až pak se to trochu zlepšilo, i jsem vedla, ale na vítězství to nebylo. Měla jsem však ze své hry dobrý pocit. Už toho mám za sebou docela dost, ale zápasy s Číňankami, to je vždycky velká škola,“ pokračovala Čechová.

Mezi dvaatřicet nejlepších hráček světa prošla přes Švédku Matildu Ekholmovou a Galiu Dvorakovou ze Španělska. A zvlášť úvodní zápas s 27. hráčkou světa Ekholmovou měl pro českou reprezentantku zvláštní náboj, protože jsou to velké kamarádky.

„I tady v Düsseldorfu jsme pár dnů před zápasem zašly na kávičku a povídaly si nejen o turnaji. Odehrály jsme proti sobě hodně zápasů. Poslední jsem vyhrála já a teď se mi to podařilo opět,“ smála se Čechová po vydřeném vítězství.

Dobrou náladu neztratila ani potom, teď si zaslouží dovolenou.