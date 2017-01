My chceme písek, říkají jezdci. Na letošním Dakaru ho bude poskrovnu

Kteří Češi pojedou Dakar MOTOCYKLY

David Pabiška (KTM)

Je mu 40 let, Dakar jede podesáté, z toho jednou si ho střihl jako navigátor v kamionu. Kvůli letošnímu ročníku překopal jídelníček i způsob tréninku. Tvrdí: „Dvacítka je o štěstí, ale rád bych se v ní opět pohyboval.“ Ondřej Klymčiw (Husquarna)

Na Dakaru potřetí. Při své premiéře překvapil 20. místem, jenže loni měl těžkou nehodu, po které se dával sedm měsíců dohromady. „Mé přání je být v cíli do dvou hodin za prvním pilotem.“ Milan Engel (KTM)

Je mu 25 let, má 25 českých endurových titulů, jezdil i Šestidenní. Na Dakaru je potřetí, nejlépe byl 30. Teď chce alespoň o 10 příček výš. „Už mám trochu nůž na krku. Ale hlavní je dojet do cíle.“ Petr Vlček (Husquarna)

Ve dvaceti odjel do USA na půlroční prázdniny. Už zůstal, oženil se a založil rodinu. V Mont Pleasant má dva surfařské obchody. K Dakaru ho motivoval kamarád Ondřej Klymčiw. „Když dojedu do cíle, bude to jeho zásluha.“ Lukáš Kvapil (Yamaha)

Nadporučík, který na misích v Iráku a Afghánistánu chránil přidělené osoby, pojede Dakar poprvé. Podporuje ho i ministerstvo obrany, které na něm chce postavit „reklamní“ kampaň. Rudolf Lhotský (KTM)

41letý otec čtyř dětí jede Dakar podruhé, i kvůli nejmladšímu synovi, pro kterého je vzorem. „Loni jsem nedojel a pochopil, proč je Dakar nejtěžší závod na světě. S o to větším respektem a pokorou odjíždím letos.“ ČTYŘKOLKY

Josef Macháček (Yamaha)

V březnu mu bude šedesát, a tak se pětinásobný vítěz Dakaru rozhodl s velkou rallye rozloučit. Po „experimentech“ s buggynou se vrací k osvědčené čtyřkolce. V přípravě najel 10 tisíc kilometrů. „Věřím, že to zase zvládnu.“ Zdeněk Tůma (Yamaha)

Je mu 44 let, na čtyřkolce jezdí sedm let a teď ho zaučuje i Josef Macháček. Na Dakaru je poprvé a říká o něm: „Je to hora, kterou chci pokořit.“ Tomáš Kubiena (Ibos)

Čtyřicátník z Českých Budějovic před prvním Dakarem popisuje: „Když jsem před deseti lety začínal se závoděním, už po pár měsících jsem měl nutkání se na Dakar vydat.“ OSOBNÍ AUTOMOBILY

Martin Prokop (Ford)

Jezdíval mistrovství světa v rallye, loni ho ale uchvátil Dakar. Skončil čtrnáctý, teď má po boku rakouskou navigátorku Ilku Minorovou a plánuje: „Minule bylo vidět, že se dokážu desítky dotýkat. Teď jde o to zkusit to.“ KAMIONY

Aleš Loprais (Tatra)

Po dvou letech u konkurence se vrací k Tatrě. Jede jedenáctý Dakar a tradičně říká: „Vždy jsem jel na výsledek a to se nemění. Na bednu má ale 10 pilotů, což je ohromná konkurence.“ V posádce s ním jedou Jiří Štross a Jan Tománek. Martin Kolomý (Tatra)

Jede s Lopraisem v týmu Buggyra. V posádce má 43letý pilot bratry Kilánovy a přeje si být mezi první trojkou, aby získal sošku beduína. Martin Macík (LIAZ)

Ve 27 letech je druhým nejmladším pilotem kategorie. Má nový vůz, který pojmenoval Franta. „Ovládá se tak, že už mu neříkám kamion ale buggyna. I proto bych se chtěl pohybovat v první desítce, i když vím, že jsou to silná slova.“ V posádce má Františka Tomáška a Michala Mrkvu. Karel Trněný (Man)

Nejede na výsledek. Úkolem posádky Trněný, Pokora, Schovánek je zajistit servis Martinu Prokopovi. V zahraničních posádkách jedou ještě mechanici Daniel Kozlovský a Jaromír Martinec.