Loprais: Tohle vedro je utrpení. Prokop: Auto jelo jako trabant

Však Aleš Loprais po úterní druhé etapě říkal: „Bylo to utrpení. Šílené vedro, venku skoro 50 a v kabině téměř 80 stupňů. Ještě pořád bojuji s nemocí, takže si i trochu přitápím. Prostě výživné! Nicméně horko nám je všem.“

Své si v úterý užil i Martin Prokop, který i tak drží 15. místo v kategorii osobních vozů. Jeho fordu haproval motor, posledních 190 kilometrů etapy jel bez optimálního výkonu, často zastavoval. „Hned od začátku správnej Dakárek, ale tohle jsem nečekal,“ přiznal.

A popisoval své útrapy: „Nevím, na kolik to jede válců, ale všechny to bohužel nejsou. Takže to auto jede jako trabant.“

Podobně jako Loprais i on trpěl ve vedru. Zvlášť poté, co mu ve voze přestala fungovat klimatizace. „Jsem úplně vyřízený. Motor hřeje tak, že neudržím ani nohy na pedálech, jak jsou rozžhavené. Jsem zvědavý, zda auto opravíme a budeme moci vůbec v soutěži pokračovat.“

VIDEO: Prokop: Auto mi jelo v tom horku jak trabant

Alespoň ale je v pořádku, ne však po úterku motorkář David Pabiška, kterému poranil nohu vytékající benzín z nádrže. „Myslel jsem, že to vzdám, protože to bylo velmi nepříjemné. Mám tam velký flek a je to dost bolestivé. Dakar je tak dlouhý, že se to do konce určitě zahojí,“ říká.

Co přinese na Dakaru třetí den?