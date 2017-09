Turnaj European Tour ve Vysokém Újezdu už pokračuje bez českých golfistů

Vysoký Újezd (Berounsko)

Po 2. kole (par 72): 1. Hanson 134 (68+66), 2. Slattery 137 (72+65), 3. Morrison (všichni Angl.) 138 (68+70), ...70. Mrůzek 146 (69+77), Kořínek 146 (75+71), 113. Gál 150 (73+77), 120. Tintěra 151 (72+79), Cafourek 151 (75+76), 128. Dědek 152 (72+80), Suk 152 (75+77), 132. Lieser 153 (75+78), Pospíšil 153 (77+76), Nič 153 (75+78), 141. Suchan 156 (79+77), 149. am. Kumpošt 160 (81+79), 150. Pokorný 163 (80+83), 151. am. Kostelka 165 (85+80), 152. am. Zapletal 166 (83+83) - neprošli cutem, am. Siwy (všichni ČR) odstoupil.