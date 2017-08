Florbalisté Bohemians jsou na Czech Open bez ztráty bodu

Mezinárodní florbalový turnaj Czech Open v Praze Elitní kategorie mužů

Skupina A:

1. SC Vítkovice - FbŠ Bohemians 3:5

Höllviken IBF (Švéd.) - Köniz (Švýc.) 1:2

Köniz - Vítkovice 2:7

FbŠ Bohemians - Höllviken IBF 5:3 Skupina B:

Chodov - FBC Ostrava 2:3

IBF Falun (Švéd.) - Thurgau (Švýc.) 4:2

Thurgau - Chodov 0:2

FBC Ostrava - IBF Falun 5:7 Skupina C:

Sparta Praha - EräViikingit (Fin.) 1:6

Mladá Boleslav - Bulldogs Brno 3:3

EräViikingit - Mladá Boleslav 1:0

Bulldogs Brno - Sparta Praha 7:2 Skupina D:

Otrokovice - Pixbo Wallenstam (Švéd.) 0:4

Tatran Střešovice - SV Wiler-Ersigen (Švýc.) 2:6

SV Wiler-Ersigen - Otrokovice 7:0

Pixbo Wallenstam - Tatran Střešovice 3:1 Elitní kategorie žen

Skupina A:

Vítkovice - Tatran Střešovice 5:0

Umea (Švéd.) - Bern Burgdorf 2:3

Bern Burgdorf - Vítkovice 2:5

Tatran Střešovice - Umea 3:5 Skupina B:

FBC Ostrava - FbŠ Bohemians 7:2

Německo - EräViikingit 0:7

EräViikingit - FBC Ostrava 5:0

FbŠ Bohemians - Německo 4:2 Skupina C:

Ivanti Tigers - Tunet (Nor.) 7:2

Pixbo Wallenstam - Bern Oberland 3:1

Bern Oberland - Ivanti Tigers 1:5

Tunet - Pixbo Wallenstam 0:3 Skupina D:

ČR '19' - Chodov 3:3

PSS Porvoo (Fin.) - Malmö 4:5

Malmö - ČR '19' 6:3

Chodov - PSS Porvoo 0:5