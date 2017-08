Má etapu i žlutý dres. Černý den před koncem vládne Czech Cycling Tour

V úvodní týmové časovce závodu, do něhož ze zdravotních důvodů nakonec neodstartoval český cyklista Leopold König, zazářili jiní čeští jezdci. Nejrychlejšími na všech mezičasech byli závodníci stáje Elkov Author, jehož osmi zástupci byli Tomáš Bucháček, Pawel Cieslik, Josef Černý, Vojtěch Hačecký, Martin Hunal, Jiří Šorm, Michael Kukrle a Jiří Polnický.

Polák Cieslik projel cílem jako první, trikot pro nejlepšího Čecha patřil po první etapě Polnickému. Druhým týmem časovky se stala Bora Hansgrohe, třetí skončili jezdci stáje CCC sprandi Polkowice.

Druhou etapu ovládl irský jezdec Sam Bennett z německé Bory. Ze žlutého dresu lídra závodu tak vysvlékl Cieslika. Přestože se v průběhu etapy do čela utrhl český jezdec Josef Černý, závěrečné kilometry patřily Bennettovi. Za ním skončilo slovinské duo Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) a Rok Korošek (Amplatz BMC).

Černý si tak na svůj triumf musel počkat až do předposlední, třetí etapy. Ta rozhodující je na programu v neděli.

„Být lídrem na domácím závodu je pro mě velká čest a doufám, že to dotáhnu až do cíle,“ řekl Černý v cíli.

V elitní desítce jsou z českých jezdů v celkové klasifikaci ještě další tři domácí jezdci. Jan Hirt (CCC Sprandi Polkowice) je pátý, o dvě místa za ním Jiří Polnický (Elkov Author) a devátá příčka patří Michalu Schlegelovi (CCC Sprandi Polkowice), který se dostal do vedení v klasifikaci jezdců do 23 let.

S druhým místem byl celkem spokojen Jan Bárta, ale...

„Bohužel zde nemáme zdaleka nejsilnější tým, a když jsou v něm čtyři sprinteři, tak jsem podporu moc neměl, ale kluci se snažili jet na mě. CCC i Hradec (Elkov Author) zde mají silnější týmy. V závěru jsem zkusil nastoupit, ale Černý si mě dojel, a když se na pětistovce dostal přede mne, tak již nebylo jak jej předstihnout,“ řekl Bárta.