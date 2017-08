Etapový závod Czech Cycling Tour vyhrál Černý před Bártou

Do elitní desítky se dostali i další čeští jezdci - pátý Jan Hirt, sedmý Jiří Polnický a devátý Michal Schlegel.

Černý se dostal do vedení po vítězství v sobotní královské etapě. V dnešní závěrečné etapě z Olomouce do Dolan a devíti okruhy kolem cílového města si favorité a jejich týmy pohlídali své postavení v celkové klasifikaci, takže se pořadí prakticky nezměnilo.

Devítku uprchlíků dostihl peloton a došlo na spurterský finiš, který zvládl nejlépe Ir Sam Bennett a k pátečnímu vítězství v etapě z Olomouce do Frýdku-Místku přidal druhý triumf. Černý dojel ve stejném čase sedmý a pohlídal si celkové prvenství.

„Je to skvělé, jsem nadšen. Zatím je to moje největší vítězství v kariéře. Perfektně jsme si to pohlídali, já dvěma bonifikačními vteřinami ze sprinterské prémie pojistil vedení před Tratnikem a Bárta pak nebyl schopen spurtovat,“ uvedl Černý.

Věří, že by mu výsledek mohl pomoci na mistrovství světa. „Je to zatím ještě daleko, nevím, kdo bude chtít jet, ale myslím, si že bych mohl být nominován,“ řekl.

V Česku zůstal zásluhou Hirta i titul pro nejlepšího jezdce do 23 let.