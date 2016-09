Havlíková bude jezdit za první český profi tým cyklokrosařek

„Za tu dobu, co se pohybuju v cyklistice, mi vždy bylo líto, že nejlepší závodníci i závodnice nám utíkají do zahraničních týmů. Věřím, že to může fungovat i touto cestou a budeme mít úspěchy,“ řekl na tiskové konferenci v Praze trenér Miloslav Hollósi.

Třiatřicetiletá Havlíková bude jezdit v týmu s talentovanou Nikolou Noskovou, která sbírá úspěchy mezi ženami do 23 let i na silnici, a juniorkou Elizabeth Ungermanovou. „Všechny prokázaly svou výkonnost a myslím, že do toho týmu patří,“ uvedl Hollósi.

Havlíková připustila, že šlo o poměrně náhlé rozhodnutí. „Dlouhé roky jsem závodila v zahraničí, ale cítím, že už to chtělo změnu. A také chci něco vrátit české cyklistice. Myslím, že tohle je nejlepší cesta,“ řekla trojnásobná mistryně republiky.

Cílem týmu jsou nejen umístění na předních pozicích v cyklokrosových seriálech, ale také účast na mistrovství světa a Evropy. Vrcholem má být evropský šampionát v Táboře v příštím roce. „Cíle máme strašně vysoké. Chtěly bychom minimálně obhájit, co se každé z nás podařilo urvat v minulé sezoně, i když to nebude jednoduché. Chceme být na stupních vítězů a chceme být vidět,“ prohlásila Havlíková.

Závodnice budou používat kola kdysi slavné značky Favorit, kterou se snaží postavit zpět na nohy majitel Richard Galovič. Pro všechny tři připravil kola na míru a pro Havlíkovou, která měří jen 150 cm, firma jako první vyrobila i karbonový rám.