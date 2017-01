Jak reprezentanti zmeškali při cyklokrosovém závodu v Terezíně start

„Neslyšela jsem, že máme být na startu, takže jsem nasedala až u obytného vozu. Moje blbost,“ líčila zatoulaná reprezentantka Martina Mikulášková z Cyklo Teamu Tábor.

Karavan Jonáše Březiny stál vedle jejího, nebyla tedy moc velká náhoda, že dopadl stejně a na píšťalku nereagoval: „Mohli mě vyhlásit, já neslyšel nic. Zrovna jsem se rozjížděl u svého auta.“

Museli si připadat jako francouzský herec Pierre Richard, populární představitel zmatkařů, když kolem nich prosvištěl balík cyklistů a oni stáli jako opaření za „mlíkem“ čili páskou, která vyznačuje trať. „Ještě se mi to nestalo. Chvíli jsem nevěděla, co dělat, jestli jet nebo ne. Ale když už jsem tady, tak jsem se zapojila,“ vykreslovala Mikulášková.

Na trať se vydali jen o fous později. „Byl jsem se podívat, jak to se začátkem závodu vypadá. A najednou kolem mě prolítl balík. Říkal jsem si, jestli to je moje kategorie. Vracel jsem se k autu a táta už volal, ať jedu. Tak jsem frčel. Vystartoval jsem z boku, aspoň jsem to měl ztížené, mohl jsem si čelo dojet zezadu,“ vyprávěl talentovaný rodák z Kolína.

Stejně jako u trojnásobné mistryně republiky i u teenagera šlo o premiérové zmeškání startu. A fórky, co ti dva spolu dělali, že ho nestihli, na sebe mezi zúčastněnými nedaly dlouho čekat. I Mikulášková mohla protnout cíl první, jenže jí spadl řetěz a předstihla ji Vendula Kuntová.

Rozhodčí tuláky diskvalifikovali, místo reprezentanta a českého juniorského šampiona Březiny zezlátl Ondřej Bambula. „Viděl jsem Jonáše za mlíkem, najednou jel s námi. Výsledky bych nechal, vždyť šlo o silvestrovský závod,“ přimlouval se Bambula.

Arbitři však podle řádů nic jiného udělat nemohli. „Mikulášková za námi sama přišla, ať ji vyškrtneme. Je to od ní férové gesto. A prý nebude žádat opakování ceremoniálu,“ smál se rozhodčí Oldřich Roud v narážce na scénku z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!