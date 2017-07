Lze „okrást“ Sky? Téma budgetových stropů v cyklistice je opět na stole

Roční budget Sky se podle dostupných zdrojů pohybuje okolo 35 až 40 milionů dolarů. Nejvíce se mu přibližují východoevropské stáje Kaťuša a Astana s rozpočty okolo 25 milionů. Příští rok si má výrazně, až ke 30 milionům, polepšit též tým Emirates (bývalé Lampre).

Naopak u spodní hrany žebříčku se nachází více než polovina z osmnácti týmů World Tour s rozpočty 8 až 12 milionů dolarů, mezi nimi i Cannondale. Jeho šéf Vaughters oslavuje druhé místo Rigoberta Urána na Tour a zároveň ukazuje na tachometr týmového auta, kde má 250 tisíc najetých kilometrů. I na technickém zázemí se snaží ušetřit.

„Je frustrující bojovat na Tour proti týmu, jako je Sky, jehož budget je třikrát nebo i čtyřikrát větší než náš a kde má i většina domestiků vyšší plat než můj lídr,“ říká Vaughters. „Landa, Nieve nebo Kwiatkowski by mohli být v jiných stájích absolutními lídry, ale Sky jim nabídne takové peníze, že raději dělají pomocníky Froomovi.“

Když pak přece jen odejdou jinam, což po této sezoně patrně učiní Landa (Movistar?) a Nieve (Orica?), stáj si může klidně koupit jiné hvězdné jezdce. Rozpočet jí to snadno umožní.

René Andrle, v minulosti sportovní ředitel farmy prvodivizního Quick-Stepu, poukazuje: „Podobně jako Sky fungoval v minulosti i Armstrongův US Postal. Ten měl také za pomocníky čtyři lidi, z nichž každý by mohl v jiném týmu bojovat o první trojku na Tour.“

Rigobertu Uránovi má od příští sezony Cannondale navýšit roční plat na milion dolarů. Mnozí Froomovi domestici mají skutečně vyšší.

„Urán ve Sky kdysi byl a odešel,“ pousměje se Roman Kreuziger a vážně přidá: „Dnes je Sky asi jediným týmem, který si může koupit takové lidi, které si usmyslí. A tím, že se specializuje na závody Grand Tour, je to na nich potom patrné.“

Nejen to. Sky si současně může dovolit též nejkvalitnější technologie a vědecké týmy v zázemí.

DRUHÝ MUŽ TOUR. Rigoberto Urán (v zeleném) ze stáje Cannondale prohrál s Froomem o 54 sekund.

Také proto téma platových či v cyklistice spíše budgetových stropů vystoupilo v závěru Tour opět do popředí. „Bylo by jimi možné otupit vražednou sílu Sky. Museli by pak některé své hvězdné pomocníky pustit jinam,“ psal odborný server velonews.com.

35 až 40 milionů dolarů je podle dostupných zdrojů roční rozpočet Froomovy stáje Sky. 10 milionů dolarů je naopak rozpočet Uránova týmu Cannondale.

Přesto jezdci i většina manažerů považují tento návrh za momentálně neproveditelný. Budgetová omezení mohou fungovat pouze v „uzavřených“ ligách, kde týmy žijí i ze zisků těchto lig, například v amerických soutěžích NHL i NFL. V cyklistice se navzdory veškerému dosavadnímu úsilí nepodařilo dosáhnout toho, aby týmům připadla část ze zisků Tour, Gira či Vuelty.

Ořezání rozpočtů by za dané situace ubralo proud peněz do cyklistických týmů jako celku, poukazují odpůrci budgetových stropů.

„Stáje mají až třicet jezdců. Smysluplnější než budgetové nebo platové stropy na celou sezonu bych viděl platové stropy pro sestavu týmu na jeden závod,“ říká Andrle. „Ale i to by bylo nesmírně obtížně kontrolovatelné.“

Kreuzigerovi by se nelíbilo, pokud by se nůžky ještě více rozevíraly, a některá ze stájí by měla rozpočet až 50 milionů dolarů, zatímco většina ostatních deset. Nicméně on ani český mistr Zdeněk Štybar nevidí zavedení stropů reálně.

„Ano, někteři lidé tvrdí, že dominance Sky kazí Tour,“ říká Štybar. „Ale kazí Nadal tenis tím, že pořád vyhrává? Buď mu fandíte, nebo ne, to je prosté. Ve Sky mají vše propracované, připravují se pečlivě na jeden cíl, nepanikaří, právem jsou na vrcholu. Věřím, že Froome by dokázal vyhrát Tour i s jinými lidmi ve svém týmu.“

Faktem je, že pouhá pozice lídra v bohatém týmu Sky titul na závodě Grand Tour rozhodně nezaručuje, jak v minulosti na Giru „prokázali“ Richie Porte, Mikel Landa i Geraint Thomas. Froome je bezesporu výjimečným jezdcem, jehož kvality síla týmu jen navyšuje.

On sám vysoký rozpočet své stáje obhajuje. „Pokud je tým úspěšný, získává tím více peněz i sponzorů a může je díky tomu více investovat do přípravy či přestupů,“ popisuje. „Je to stejné jako v evropském fotbale. Nejlepší týmy si mohou dovolit kupovat nejlepší hráče. Osekávání budgetů by podle mě spíše ublížilo dalšímu rozvoji cyklistiky.“

Soupeřům nezbývá, než se s tím smířit. „Jediné, co můžeme, je snažit se dělat velké věci i s malými rozpočty,“ usoudí Vaughters. „Taková motivace nás stmeluje.“