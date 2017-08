König na Vysočinu nedorazí, znovu ho zlobí koleno

„Říkal, že se mu znovu ozvalo jeho zraněné koleno,“ prozradil ředitel tradičního podniku Milan Plocek. „Samozřejmě nás to mrzí, ale zdraví má holt přednost,“ dodal.

Chybět bude také biker Jaroslav Kulhavý, který loni vyhrál bodovací soutěž. Naopak poprat se o celkové vítězství se znovu chystá Tomáš Bucháček z týmu Elkov - Author Cycling Team.

Letošní cyklistická Vysočina se pojede už pojedenadvacáté. Přitom původně chtěli organizátoři uspořádat pouze jednorázový republikový šampionát.

„Bylo to v roce 1996,“ vrátil se o jedenadvacet let zpátky Plocek. „Sehnali jsme tehdy nějaké peníze a věřili, že nám svaz pořadatelství přiřkne. Jenže nám bylo řečeno, že na Moravě už se domácí mistrovství jelo pětkrát, tak je potřeba to dát zase jednou do Čech. A když nás pak odmítli i následující rok, tak jsme si řekli, že svaz vlastně nepotřebujeme, a uspořádali jsme si vlastní závod,“ prozradil.

Změn je málo

Etapovými městy budou letos znovu Přibyslav, Polička a Bystřice nad Pernštejnem. „Většinou zůstaly stejné i tratě jednotlivých etap. Až na pár drobných změn. Ve všech třech městech je vždycky start i cíl,“ hlásil Plocek.

Přípravy jsou každý rok stejné a začínají už dlouhé měsíce před samotným startem. „Musíme si pokaždé dopředu zjistit, jestli se náhodou právě v době konání závodu nechystá oprava silnice v místě, kudy povede trať,“ vysvětloval ředitel cyklistické Vysočiny.

Ve skutečnosti prý ale ani to, že na vyhlédnuté silnici žádná oprava nebude, nemusí znamenat klid. „Ono je taky možné, že právě po ní povede objížďka,“ hlásil Plocek.

Letos by se podle něj mělo na startu objevit 115 cyklistů. „Zhruba devět družstev je z Česka, jedno ze Slovenska, dvě z Německa a dvě z Holandska,“ uvedl ředitel závodu. „Hlavně aby se cestou nikdo nezatoulal,“ přidal s úsměvem svoje přání před startem úvodní etapy.