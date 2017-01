Porte na Tour Down Under ujel všem, Vakoč a Cink ve třetí desítce

Porte, který skončil v předchozích dvou ročnících Tour Down Under druhý, ujel všem soupeřům v závěrečném stoupání do Paracombe. V cíli 148,5 km dlouhé etapy byl o 16 sekund dříve než druhý Španěl Gorka Izaguirre, před nímž vede o 20 sekund.

„Je to neuvěřitelné mít trikot lídra v největším australském závodě. Hrozně rád bych ho získal. Čeká nás pár těžkých dnů, ale kluci mi ohromně pomáhají,“ řekl lídr stáje BMC.

Vakočovi patří V průběžné klasifikaci 25. místo a bývalý biker Cink je při svém silničním debutu v zahajovacím podniku WorldTour o sedm míst za ním. Oba za Portem zaostávají o 45 sekund.