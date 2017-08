Jihočeská „Tour“ začne atraktivní večerní časovkou v Jindřichově Hradci

Odstartují na zámeckém nádvoří. Odtud se vydají k Muzeu Jindřichohradecka, pak po nábřeží okolo řeky Nežárky a zase zpátky podél základní školy do Husových sadů. Následně na ně čeká Kostelní ulice, „prohlídka“ kostela Nanebevzetí Panny Marie a nakonec protnou náměstí Míru, odkud se dostanou zase na jindřichohradecký zámek. Celkem 2,5 kilometru po dlažebních kostkách, historických kočičích hlavách, podloubími a také při svitu loučí.

To není plánek turistického poznávacího okruhu po městě, ale trasa cyklistické časovky týmů na úvod etapového závodu Okolo jižních Čech. Středeční jízda v jindřichohradeckých uličkách je novinkou letošního pětidílného podniku.

„Časovka bude atraktivní podívanou. Cyklisté pojedou ve velice náročném terénu, tak doufáme, že se nikdo z nich nezraní a že nám týmy nebudou mít za zlé, že začínáme tak těžkou zkouškou,“ říká 52letý ředitel závodu Jan Hájek.

Kromě Jindřichova Hradce, kde se bude také v neděli finišovat, se mezinárodní peloton dostane do Českých Budějovic, Českých Velenic, Tábora či do Dačic.

Závod Okolo jižních Čech Středa, 1. etapa: prolog Jindřichův Hradec (2,5 km)

Start: 17 hodin (nádvoří zámku Jindřichův Hradec) Čtvrtek, 2. etapa: České Budějovice - Tábor (135 km)

Start: 14 hodin (náměstí Přemysla Otakara II.)

Cíl: cca 17 hodin (areál Komora)

Sprinterské prémie: Hluboká, Ševětín, Veselí nad Lužnicí, Bechyně

Vrchařské prémie: Kostelec, Třitim

Pátek, 3. etapa:České Velenice - Nová Bystřice (152 km)

Start: 13 hodin (sídliště Na Sadech)

Cíl: cca 16 hodin (Mírové náměstí)

Sprinterské prémie: Nové Hrady, Chlum u Tř., Staré Město pod Landšt.

Vrchařské prémie: Číměř, Vojířov, Nový Klášter Sobota, 4. etapa:Třeboň - Kaplice (163 km)

Start: 12 hodin (Masarykovo náměstí)

Cíl: cca 16 hodin (náměstí)

Sprinterské prémie: Borovany, Trhové Sviny, Kaplice

Vrchařské prémie: Hojná Voda, Kuří, Svatý Jan nad Malší Neděle, 5. etapa: Dačice - Jindřichův Hradec (154 km)

Start: 11 hodin (Havlíčkovo náměstí)

Cíl: cca 14 hodin (náměstí Míru)

Sprinterské prémie: Český Rudolec, Lodhéřov, Kamenice nad Lipou

Vrchařské prémie: Matějovec, Heřmaneč, Černovice

„Letos se nepojede horská etapa na Churáňov, protože už jsou tam v daném termínu jiné závody. Ale chtěli bychom se tam určitě jednou vrátit, protože tím závod získává větší obtížnost. Tentokrát bude hlavní vrchařská zkouška v Novohradských horách při sobotní etapě,“ upozorňuje Hájek s tím, že horské prémie budou v ten den hned tři - na Hojné Vodě, v Kuří a pak ve Svatém Janu nad Malší.

V tomto týdnu se tak na jich Čech přesunou i známé cyklistické stáje, například Lotto Soudal, Delta Cycling Rotterdam anebo národní týmy Švýcarska, Turecka či Slovenska. „Těšíme mě, že k nám zase přijede i Astana,“ podotýká Hájek.

Ředitel závodu může být rád také za neklesající oblibu jihočeské „Tour“, která se pojede už popáté. „Myslím, že tento závod má smysl. Propagujeme tím celé jižní Čechy, a i když jsme si před letošním ročníkem vyhlásili stop stav na 25 týmů, tak se nám pořád hlásily další. Pojede tedy celkově 27 stájí, což je 160 závodníků. Těší mě, že cyklisté, co u nás v minulosti jeli, se teď prosazují na daleko větších závodech po Evropě a jsou součástí velkých týmů. Třeba Emanuel Buchmann vyhrál etapu na Churáňově,“ zmiňuje Hájek německého cyklistu, který už třikrát dokončil Tour de France a aktuálně jede španělskou Vueltu v dresu stáje Bora.

Jihočeský závod se pojede opět pod hlavičkou Mezinárodní cyklistické federace. Přitom nechybělo mnoho a podnik byl už minulostí. Loni pouhé dva dny před startem musel Hájek pátý ročník zrušit kvůli neshodám s úředníky.

„Nechci se k tomu moc vracet. Bylo to nepříjemné a bylo to velké zklamání. Hlavně po naše partnery, pro cyklistické týmy a pro celou cyklistickou veřejnost. Ztratili jsme kredit a teď se dá říci, že začínáme s letošním ročníkem zase od začátku. Ale zase se ukázali ti správní lidé, kteří to s námi mysleli dobře, což mě potěšilo. Třeba nám zůstali sponzoři na dresy, pomohli nám úředníci krajského úřadu a podobně,“ dodal Hájek.