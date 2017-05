Sagan se prosmýkl kolem soupeřů a vyhrál v Kalifornii třetí etapu

Sagan tím podtrhl úspěšný den stáje Bora, vedení v průběžném pořadí totiž s přehledem uhájil jeho polský týmový kolega Rafal Majka.

„Ani pořádně nevím, co se tam všechno stalo. V poslední zatáčce jsem byl vážně dost vzadu a teprve jsem se začal prodírat do čela. Nastoupil jsem a snažil se to udržet,“ popsal Sagan poslední metry etapy, v níž nakonec odsunul na další místa na stupních vítězů Ricka Zabela z Německa a Itala Simoneho Consonniho.

Vítěz nedělní kopcovité druhé etapy Majka přijel do cíle bezpečně v hlavním pelotonu s třísekundovou ztrátou na spurtující čelo a v průběžném pořadí dál vede o dvě vteřiny před Georgem Bennettem z Nového Zélandu.

V pelotonu byl i český cyklista Zdeněk Štybar z týmu Quick-Step, který pomáhal rozjet závěrečný sprint Marcelu Kittelovi.

Předchozí kopcovitou etapu poznamenal ošklivý pád lotyšského cyklisty Tomse Skujinše. Jezdec týmu Cannondale utrpěl podle diagnózy z nemocnice otřes mozku a zlomeninu klíční kosti a závod pro něho předčasně skončil.