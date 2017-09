Štybar se v Británii drží mezi elitou, z druhého místa vyhrál Viviani

Cyklistický závod Kolem Británie 2. etapa (211,7 km): 1. Viviani (It.) 5:16:32, 2. Groenewegen (Niz.), 3. Gaviria (Kol.), 4. Ewan (Austr.), 5. Kristoff (Nor.), 6. Štybar (ČR) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Viviani 9:50:35, 2. Ewan -4, 3. Boasson Hagen (Nor.) -7, 4. Domagalski (Pol.) -8, 5. Dillier (Švýc.), 6. Gradek (Pol.) oba -9, ...10. Štybar -14.