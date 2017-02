Cink skončil v závodu Kolem Andalusie devátý, zvítězil Valverde

Cink se posunul na deváté místo ve třetí etapě, kterou byla časovka na 11,9 km. V ní obsadil 15. místo. „Byla to moje první časovka a tohle jsem vůbec nečekal. Šílené. Mám velkou radost,“ uvedl na sociální síti. Ve zbylých dvou dnech své postavení udržel a byl nejlepší z týmu Bahrajn Merida.

Valverde navázal na své triumfy z let 2012, 2013, 2014 a 2016. „Mám radost, bylo to těžce vydřené vítězství. Dnes to bylo obtížné, pršelo, byla zima a foukalo, ale naštěstí pro nás nikdo neútočil,“ řekl šestatřicetiletý Španěl.

Contador při své premiéře v barvách týmu Trek-Segafredo zopakoval druhé místo z roku 2015, kdy ho porazil Brit Chris Froome. V Andalusii dvojnásobný šampion Tour de France ještě nevyhrál. „Myslím spíš na závody, co přijdou. Byla to pro nás dobrá prověrka, v horách jsme si mákli a nakonec to bylo jen o sekundu,“ uvedl Contador.