Cyklistické Giro začne příští rok v Izraeli, spekuluje se v médiích

Cyklistika

Zvětšit fotografii O slavnou trofej by se v roce 2018 mělo bojovat i v Izraeli. | foto: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

dnes 16:28

Specializovaný server cyclingnews.com má jasno, trasa Gira d'Italia zavede v roce 2018 elitní světové jezdce do Izraele. Slavný závod by měl začít časovkou ve Starém Městě v Jeruzalémě, po níž by následovaly ještě dvě izraelské etapy. Což ovšem také slibuje největší bezpečnostní manévry v dějinách země.

Informaci, jež se objevila také v italských médiích, pořádající organizace RCS Sport zatím nepotvrdila. Oficiální prezentace trasy Gira 2018 je nicméně údajně naplánována na 18. září do Jeruzaléma. Za veškerá bezpečnostní opatření a také většinu nákladů spojených s pobytem cyklistů a jejich týmů bude zodpovídat izraelská vláda. Zemi podle všeho čeká největší bezpečností akce v historii, jež by měla v tomto ohledu překonat i pohřeb Jicchaka Rabina či návštěvu papeže Františka. Start Gira v Jerzulámě by byl velkým politickým vítězstvím pro stát, jenž se snaží vykreslit obrázek normálního života v Izraeli. Pořádání této velké sportovní akce navíc přispěje k oslavám 70. výročí vzniku Izraele a ve spojení s pravděpodobným koncem závodu o tři týdny později v Římě by mělo představovat mírové poselství.