Cyklisté týmu Elkov Author sbírají úspěchy, teď je prověří Polsko

Nejdříve pojedou v pondělí a v úterý dva jednorázové a poté po jednodenní pauze etapový CCC Tour-Grody Piastowskie.

„Zvlášť Grody budou silně obsazené, přihlášena je řada velmi dobrých týmů. Ale o polských závodech se to dá říct téměř vždycky a díky tomu jsou náročné,“ uvedl ředitel hradecké stáje Vladimír Vávra. Do Polska se její borci vydají ve výborné formě, stačí se podívat na výsledky dubnových závodů: v Česku co start, to vítězství, k tomu nyní úspěchy na dvou závodech v zahraničí, které patří do seriálu závodů Visegrádské 4, který má silnou mezinárodní konkurenci.

Elkov Author v roce 2017 Nejvýraznější výsledky: VC Hlohovce: 1. Černý, 4. Kaňkovský

1. Černý, 4. Kaňkovský Leonding (Rak.): 6. Polnický

(Rak.): 6. Polnický Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš (Český pohár): 1. Kaňkovský, 2. Polnický, 3. Černý, 5. Bucháček, 6. Kurkle, 8. V. Hačecký

(Český pohár): 1. Kaňkovský, 2. Polnický, 3. Černý, 5. Bucháček, 6. Kurkle, 8. V. Hačecký Kyjov (Český pohár): 1. Kaňkovský, 2. V. Hačecký

(Český pohár): 1. Kaňkovský, 2. V. Hačecký Visegradská 4 (Maď.): 2. Černý

(Maď.): 2. Černý Visegradská 4 (Slov.): 1. Kaňkovský, 2. V. Hačecký, 10. Bucháček

„Byl to pro nás velmi vydařený víkend, díky tomu na tom jsme po polovině ze čtveřice závodů velmi dobře. Kluci mají vysokou standardní výkonnost a stabilní formu,“ libuje si Vávra. Jen pro úplnost: v maďarské části seriálu Visegrádské 4 dojel Josef Černý druhý, o den později ve slovenské Alois Kaňkovský vyhrál a jeho stájový kolega Vojtěch Hačecký skončil hned za ním.

Neztratili se ani další, pro Josefa Černého to znamená, že v průběžném bodování seriálu po jeho polovině vede. Své vedení bude hájit na podzim, kdy jsou na programu zbývající dva podniky - první se pojede v Česku, druhý v Polsku.

Hradecká stáj kralovala českému pelotonu už v minulých sezonách, ale nyní je její sestava asi ještě silnější. Už v zimě přišel Josef Černý, před pár dny se k němu přidal Polák Pawel Cieslik, jenž se do hradeckých barev vrátil po roční pauze. „Tým je teď velmi silný. Máme jezdce na rovinu, do kopců a také borce, kteří umějí spurt,“ pochvaluje si Vávra.

Formu hradeckých borců opět výrazně prověří příští dny. Nejprve na ně čeká náročný „polský“ týden. „Pojedem tam v sedmi lidech, Camrda a Šorm maturují,“ vysvětlil Vávra. A hned následující den po zmíněných závodech v Polsku, v pondělí 8. května, se v Rokycanech postaví na start třetího podniku Českého poháru. Úvodní dva vyhrál Alois Kaňkovský.