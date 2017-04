Děčín a Pardubice jsou v semifinále, šance basketbalistů USK žije

Šestý zápas je na programu ve středu v Opavě.

Děčín po předchozí porážce v Kolíně tentokrát neponechal nic náhodě a vstoupil do zápasu razantně. První pětiminutovku ovládl desetibodovou šňůrou, úvodní čtvrtinu vyhrál 23:9 a zápas si pak pohlídal. „Dnes jsme byli jednoznačně lepším týmem a zaslouženě jsme vyhráli. Věděli jsme, že Kolín bude silný protivník. Navíc jsme poslední zápas prohráli, takže jsme se museli dobře připravit,“ řekl trenér vítězů Pavel Budínský.

Kolínský kouč Predrag Benáček uznal, že o porážce jeho svěřenců rozhodl úvod zápasu. „My jsme neměli dobrý střelecký den, nedali jsme spoustu otevřených střel, nedali jsme trestné hody, což není naše vlastnost,“ posteskl si.

Na nekompromisní start do utkání a soustředěnou obranu vsadily i Pardubice. „Chtěli jsme hlavně dobře začít, aby si Svitavy nepomyslely, že tady dnes můžou vyhrát, což se nám povedlo. Hned v první čtvrtině jsme odskočili na dvouciferný rozdíl. Myslím si, že klíčové bylo, že jsme výborně bránili,“ řekl domácí Viktor Půlpán. „V druhém poločase tam bylo pár lehkých košů, ale poučili jsme se z třetího a ze čtvrtého zápasu ve Svitavách, kde jsme taky měli vyšší vedení a oni se dotáhli,“ dodal.

USK o prodloužení sezony rozhodl po vyrovnané úvodní čtvrtině ve druhé části, v níž domácí zrychlili přechod do útoku a vypracovali si patnáctibodový náskok. „Podlehli jsme té agresivitě. Nebyli jsme schopni nic postavit v útoku, ztráceli jsme míče, nechali jsme jim 13 útočných doskoků. To se nedá v play off odpustit,“ konstatoval trenér Opavy Petr Czudek.

Čtvrtfinále play-off ligy basketbalistů - 5. zápasy

Pardubice - Svitavy 90:62 (24:12, 46:31, 70:50)

Nejvíce bodů: Pandula 16, Wall a Škranc po 14, Burnett a Švrdlík po 12 - Roseboro 23, Mickelson a Slezák po 8. Konečný stav série: 4:1.

USK Praha - Opava 70:56 (18:18, 45:30, 60:47)

Nejvíce bodů: M. Mareš 14, J. Bohačík 13, Šafarčík 12 - Šiřina 14, Klečka 13. Stav série: 2:3.

Děčín - Kolín 82:48 (23:9, 46:21, 63:45)

Nejvíce bodů: Šiška 14, Palyza 11, Bažant, J. Houška a Pomikálek po 10 - Číž 15, Skinner 13, Dixon 8. Konečný stav série: 4:1.

O 5.-8. místo

Ostrava - Jindřichův Hradec 83:91 (18:23, 42:38, 64:64)

Nejvíce bodů: Painter 20, Bratčenkov 19, Canada a Smith po 13 - Canty 21, Lipkins 19, Brooks 14, Tawiah a Zuzák po 12.

Brno - Prostějov 81:75 (19:12, 39:44, 51:59)

Nejvíce bodů: Tomanec a Turman po 16, Kozina 13, R. Pumpurla a Křemen po 12, Jazvin 10 - Fitzpatrick 20, Simmons 19, Jacobs 18.