Děčín nám ukázal, jak se má hrát play-off, uklonil se kolínský Horák

„Děčín nám ukázal, jak se má hrát play-off. Od prvního do posledního zápasu hrál s perfektním nasazením a postoupil zaslouženě,“ uklonil se kolínský pivot Ladislav Horák. „Jsme rádi, že jsme se ve čtvrtfinále vymanili z toho, jak jsme hráli skupinu A1. Tam nám to úplně nesedělo, hlavní rozdíl byl v nasazení. Dnes jsme ho dokázali udržet po celé utkání a jsem rád, že jsme splnili úkol a postoupili. Atmosféra byla úplně geniální jak tady, tak v Kolíně,“ užíval si postup děčínský křídelník Šimon Ježek.

Pátý zápas rozsekl hned úvod, Válečníci rychle vedli 10:0, po první čtvrtině to bylo 23:9. Na zvrat už se Kolín nezmohl. „Děčín si postup zasloužil, hrál se stejným nasazením od prvního do posledního zápasu. My jsme neměli dobrý střelecký den, nedali jsme spoustu otevřených střel, nedali jsme trestné hody, což není naše vlastnost. Moc se mi líbilo, jak Děčín hrál. A hodně štěstí do dalších bojů!“ popřál Válečníkům kouč Kolína Predrag Benáček.

Děčín si postupem splnil svůj první cíl, v semifinále teď narazí na Pardubice, druhý tým dlouhodobé části NBL. „Musíme se na ně co nejlépe připravit. Kolínu děkuju za korektní sérii, našim hráčům za přístup ve všech zápasech. V tom posledním jsme měli vysoké procento trojek a Kolínu střelba nešla, což nám hrálo do karet. Sice jsme i tentokrát měli víc ztrát než soupeř, ale když jsme hráli naši hru, tak jsme to zvládli. A jsme rádi, že jsme postoupili,“ řekl děčínský kouč Pavel Budínský.