Démare zničil spurterskou konkurenci, ovládl druhou etapu Dauphiné

V polovině etapy se Alexej Lucenko, bývalý mistr světa v kategorii do 23 let, vydal stíhat trojčlenný únik dne.

Následně zůstal také posledním, kdo odolával náporu pelotonu. Ještě deset kilometrů před cílem měl k dobru dvacet vteřin. Pak patnáct, deset, osm.

Až tři kilometry před cílem byl kazašský cyklista supícím pelotonem dojet.

Pak už se přes něj přehnaly spurterské vlaky FDJ, Bahrain-Meridy a Cofidisu, které se loktovaly o nejlepší pozici pro závěrečné metry závodu.

Bylo to francouzské FDJ, které balík provedlo závěrečnými metry závodu. Na dlouhý spurt to zkusil Alexander Kristoff, ale to už se podél pravé bariéry dral vpřed Arnaud Démare.

Za ním se snažil alespoň udržet Nacer Bouhanni, ale byl bez šance.

Démare závěrečnými metry neuvěřitelně proletěl, spurt vyhrál o dobrých pět metrů a cílovou páskou tak mohl projet s rukama nad hlavou.

V letošní sezóně se takhle radoval už pošesté. Na druhém místě za cílem dojel Kristoff, třetí skončil Bouhanni.

Žlutý trikot vedoucího muže závodu si s přehledem udržel Thomas de Gendt, který dál třímá 48 sekundový náskok na Axela Domonta. Ve druhé etapě nic neztratili ani největší favorité na celkové prvenství, mezi nimi i Roman Kreuziger, který dojel do cíle na 63. místě.

Další Češi v pondělí ztratili. Leopold König dorazil do cíle na 158. místě se o šest a půl minuty za Démarem. Petr Vakoč ztratil ještě o dvě minuty víc a dojel 167.

Marná snaha Lucenka

Na startu druhé etapy Critéria du Dauphiné přivítalo cyklisty v Saint-Chamond slunce a příjemných dvacet stupňů. V pondělí na ně čekala 171 kilometrů dlouhá kopcovitá štreka se čtyřmi vrchařskými prémiemi.

Ta první přišla hned po startu - stoupání třetí kategorie Cote de Croix Blanche. Uprostřed etapy stál i „dvojkový“ kopec Col de Verriéres, přesto šlo o den, který měl nahrávat sprinterům.

Hned po startu se na Croix Blanche od pelotonu odpoutala čtveřice Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo), Mickael Delage (FDJ), Nathan Brown (Cannondale) a Romain Combaud (Delko), která si okamžitě vybudovala téměř čtyřminutový náskok.

Pak ale trochu nepochopitelně vedoucí skupinu opustil Delage - nejspíš proto, aby byl k ruce Arnaudu Démarovi v závěrečných metrech.

Otázkou ale bylo, proč se do úniku vůbec rval.

Největším nebezpečím tak pro „žlutého“ Thomase de Gendta zůstával Brown, který na něj před etapou ztrácel jen 69 vteřin.

I proto se o tempo hlavního balíku staral Belgičanův tým Lotto-Soudal, než se k němu připojila i kazašská Astana.

Luis Leon Sánchez během výstupu na Col de Verriéres nadělil peloton na tři skupiny, v té poslední zůstával třeba elitní sprinter Directu Bryan Coquard a stáhl náskok vedoucího tria pod minutu.

Toho těsně pod vrcholem využil Alexej Lucenko, který vyrazil z balíku a k trojici vepředu si doskočil. Peloton tak znovu zpomalil a celý se sjel, náskok kvarteta už ale po zbytek etapy nepřesáhl dvě minuty.

Třicet kilometrů před cílem se vydal Lucenko do osamělého a marného boje se zrychlujícím pelotonem. Tři kilometry před cílem byl dojet.

Pak už show patřila Arnaudu Démarovi.