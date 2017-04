V Budějovicích je nejlepší atmosféra, co jsem zažil, chválí americká posila

I tak si ale své první angažmá v Česku užívá. Fandí, při time-outech chodí poslouchat pokyny trenérů a jásá společně se svou přítelkyní Aliciou při výhrách svého týmu. Amerického univerzála Hackwortha boj o titul hodně baví, i když sám nehraje.

„Tady je nejlepší atmosféra, kterou jsem kdy na volejbale v životě zažil,“ říkal nadšeně mladík ze Spojených států po čtvrteční výhře 3:0 nad Kladnem, kterou sledovaly dva tisíce fanoušků.

„Jsme přece jeden tým, nejsme žádní individualisté,“ vysvětluje, proč naplno prožívá finálová utkání či pozápasové děkovačky. I v nich nesmí chybět, proto si opatrně se zraněnou nohou klekne mezi děti a nechá se vtáhnout do „domina“, které obkrouží vždycky polovinu hřiště.

Neodmítá ani časté žádosti slečen o společnou fotku, anebo si pak s dětmi háže s míčem. Je na něm vidět, že být v Jihostroji ho baví.

„Bohužel, zranění ke sportu patří, to se nedá nic dělat. Tak mě ani moc nemrzí, že si ve finále nezahraju. Pořád si to užívám,“ vypráví volejbalista, který se narodil v Dublinu ve státě Ohio. Hackworth si v USA prošel univerzitními volejbalovými týmy. Před přestupem do Českých Budějovic působil rok v Řecku.

„Minulou sezonu jsem měl opravdu špatnou. A tady v Jihostroji to bylo pro mě zatím neuvěřitelné a parádní. I když jsem se zranil, tak i díky Budějovicím, výsledkům a klukům jsem zase začal volejbal milovat,“ netají sympatický Američan své nadšení.

Colin Hackworth se k týmu připojil loni v září. V základní části spíš kryl záda zkušenějšímu Sebastianu Gevertovi, který se ale v lednu zranil.

Teď v play-off si oba své role prohodili. „Chci se domů vrátit se zlatou medailí, to je jasné. Chci být ve finále a vyhrát titul,“ přidává Američan cíl pro tuto sezonu.