Trenére, potřebuju toaleťák. Nervózní Američanka teď vyzve idol z dětství

„Necítila jsem se moc dobře, byla jsem docela nervózní. Říkala jsem trenérovi, ať mi raději přinese toaletní papír, protože... Však víte,“ vykládala po úterním vítězství nad Muguruzaovou pětadvacetiletá Američanka.

I bez „toaleťáku“ dokázal Craig Kardon, kouč se zkušenostmi s hvězdami Navrátilovou, Pierceovu či Davenportovou, svou talentovanou svěřenkyni uklidnit.

Vandewegheová ve druhém setu nadělila španělské soupeřce, která loni vyhrála Roland Garros, dokonce kanára. Na prvním grandslamovém turnaji roku si tak splnila cíle stanovené na sezonu 2017.

O jeden zápas si vylepšila grandslamové maximum z loňského Wimbledonu. „Je to skvělé být v semifinále. Ale není to uspokojující. Chci jít ještě dál. Doufám, že dosáhnu ještě větších úspěchů,“ prohlásila odvážně Američanka, které svědčí rychlejší povrch zdejších modrých kurtů.

„Jsme soutěživá rodina“

Americké dívce s prudkou povahou - na kurtu často hází raketami, někdy i směrem k sokyním - koluje v žilách sportovní krev.

Matka Tauna reprezentovala Spojené státy na olympijských hrách v roce 1976 v plavání a o osm let později také ve volejbale. Strýc „Kiki“ zase strávil 13 let v basketbalové NBA jako hráč a nyní působí ve vedení soutěže. Jeho otec a tenistčin dědeček „Ernie“ se proslavil jako basketbalista v New York Knicks.

„Jsme soutěživá rodina,“ uznává Vandewegheová. „Ale příbuzní mě rychle srazí dolů, když jsem moc nahoře.“

Její skutečné jméno zní Colleen a odkazuje na babičku, která v roce 1952 získala titul Miss America.

Vnučka se zatím může chlubit vítězstvím na juniorském US Open, v roce 2008 vyhrála turnaj v New Yorku bez ztráty setu jako držitelka volné karty. Na okruhu WTA triumfovala dvakrát v singlu a jednou v deblu - loni ovládla ve dvojici s parťačkou Lucie Šafářové Bethanií Mattekovou-Sandsovou prestižní podnik v Indian Wells a po rozchodu s Saniou Mirzaovou si ji vybrala švýcarská hvězda Martina Hingisová.

Teď v Melbourne připomíná cesta nenasazené Vandewegheové tažení Sereny Williamsové před deseti lety. Americká hvězda tehdy ve stejném věku jako Coco také odklidila více soupeřek nasazených mezi nejlepší desítkou - včetně Nicole Vaidišové v semifinále a jedničky Marii Šarapovové ve finále.

Jenže Vandewegheová potřebuje zastavit „omládlou“ Venus Williamsovou. Šestatřicetiletá Američanka se do semifinále Australian Open dostala po 14 letech, poprvé od prohraného finále se sestrou Serenou. A Venus touží po odvetě.

„Je velká pocta hrát v semifinále proti Venus, tak skvělé šampionce. Když jsem vyrůstala, koukala jsem na její tenis a prosila ji o autogram,“ vzpomněla si Vandewegheová na svůj dětský idol. „Jednou jsem jí o tom říkala při Fed Cupu, tak se mě zeptala: Chceš jeden podpis teď? A já řekla: Ne, díky, nemám fixu ani míček.“