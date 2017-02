Basketbalový král je pouze jeden. LeBron to všem zase připomněl

„Stali jsme se součástí něčeho výjimečného. Každý, doslova každý v hale jen kroutil hlavou. Taková střela!“ pronesl uznale jeho spoluhráč Kyrie Irving, sám basketbalová superstar první velikosti.

Aréna Verizon Center nejdřív ztichla, pak explodovala. Úžasem, vztekem i euforií.

Domácí Washington Wizards byli krůček od výhry nad šéfy Východní konference, ale Král řekl rázné ne. Byla to oslava basketbalu, vždyť dlouholetý televizní komentátor Steve Buckhantz říkal: „Epická bitva. Jeden z nejlepších zápasů základní části, jaký jsem kdy viděl.“

Do prodloužení došel jen kvůli LeBronovi. Ač se v něm následně vyfauloval, končil s bilancí, která je ve světě basketbalu jen pro pár vyvolených: 17 asistencí (nový osobní rekord) a 32 bodů, přičemž v poslední čtvrtině dal čtyři trojky ze čtyř včetně oné magické, vyrovnávací.

„Kdo jiný by to měl trefit než on. Nejlepší hráč planety,“ uznal Tomáš Satoranský, jediný Čech v NBA. Byť jeho Wizards padli 135:140, cítil, že mohl ochutnat cosi výjimečného: „Zatím největší duel, jehož jsem byl součástí.“

S mužem, který se vymyká.

Jak vůdce šéfuje svému vojsku

LeBron je nejen legenda, ale svého druhu i instituce. Den v metropoli USA začíná po dopoledním tréninku zajat novináři, aby zhodnotil Super Bowl a hvězdného šampiona Toma Bradyho. „Velký respekt. Pravý vůdce musí být pořád v klidu, aby to jeho vojsko vidělo a šlo za ním. Spatřil jsem v něm záblesk výjimečnosti. Dokud není konec, musíte bojovat,“ řekl James o památném obratu New England Patriots.

Vidí snad do budoucnosti?

O půl dne později je tu jeho chvíle. Dokud není konec, bojuj! A popři u toho obvyklé zákonitosti.

„LeBron činí spoluhráče o mnoho lepšími, než jsou. A že poslal zápas do prodloužení? Jeden z nejlepších hráčů dějin basketbalu předvedl neuvěřitelnou střelu. Absolutní klasa,“ hodnotil kouč poražených Scott Brooks.

„I on by se takhle normálně trefil jednou z milionu pokusů,“ ulevil si zbožňovaný rozehrávač Wizards John Wall.

Na LeBrona se bučí i obdivně tleská. V hale je spousta lidí dýchajících za Cleveland, i klučina s jarmulkou má uprostřed davu fandů Wizards dres s číslem 23. A muž, který v podstatě celý zápas kráčí jen s hlavou nahoře a nesehne zrak ani ve chvílích oddechu, nemá a nemůže mít nikdy klid.

Po vzoru Bradyho zůstává dlouho klidný, téměř až nevtažený, ale pod povrchem bublá láva. Když sudí dle jeho názoru nesprávně otočí aut, přijde erupce vzteku.

Ale jeho střela? Pak už se i Král LeBron buší v hruď. Hala se většinově může pominout radostí, když v prodloužení musí po 6. faulu z hřiště, ale co naplat, to on určil, kudy se má zápas ubírat.

„Jsem na nás hrdý, bohužel však nemohou vyhrávat oba týmy. Hostili jsme úřadující šampiony a oni nemají pravidelné účastníky Utkání hvězd proto, že by to byli cool kluci. Jsou to především mimořádní basketbalisté,“ dodal Brooks.

LeBron se, jen tak mimochodem, zase posunul v historických tabulkách. Nedávno se stal nejmladším borcem, co kdy v NBA dosáhl na 28 tisíc bodů, ve Washingtonu jej exploze asistencí v tomto ohledu vytáhla na 13. místo dějin slavné ligy.

Sestřih akcí LeBrona Jamese v utkání s Washingtonem

Po zápase se uznale objímá se soupeři, ale ani tím šichta nekončí. Další chumel médií a kromě toho, co všichni viděli, je tu žhavé téma posledních dnů: LeBron je nespokojený se stavem týmů a požaduje trejdy, za což se dostali do dost negentlemanské veřejné slovní přestřelky s členem Dream Teamu Charlesem Barkleym.

Nyní podle listu NY Daily News údajně tlačí na to, aby do Clevelandu přišel trojnásobný olympijský šampion Carmelo Anthony za Kevina Lova. „Je to špína. A ten, co to napsal, je špína chlap,“ opáčí LeBron.

Love v metropoli posbíral 39 bodů a 12 doskoků. Irving si z konce prodloužení udělal one man show. Washingtonské hvězdy předváděly chrabré a umné kousky po celých 53 minut. Zápas jako hrom.

Král je ovšem pouze jeden. A už zase to všem připomněl.