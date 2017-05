Futsalová Chrudim opět prošla do finále. Vyzve v něm Slavii

V domácí sokolovně v pátek zvítězili 8:0, a proto si zahrají o třináctý titul v klubové historii; ve finále, jež začne v pátek 19. května v 18.50 v Chrudimi, vyzvou pražskou Slavii. Ta překvapivě vyřadila zručské Benago.

„V posledním zápase nám vyšlo úplně všechno,“ uvedl pro web Chance futsal ligy brazilský trenér chrudimského týmu Felipe Conde. „Před utkáním jsme hodně rozebírali naše chyby z duelu v Praze a upozorňoval jsem hráče, že špatná koncentrace v kombinaci s dobrým výkonem soupeře nás může dostat do pořádných problémů. Bylo to však jiné, od začátku jsme ukázali naši vůli postoupit do finále,“ konstatoval Conde, podle nějž mužstvo rozhodující klání série zvládlo výborně takticky, dobře bránilo a v útoku vynikalo v týmovém i individuálním pojetí.

Conde také pochválil práci rozhodčích a přemoženou Spartu.

„I přes těžké čtvrtfinále s Litoměřicemi odehrála kvalitní utkání ve férovém duchu,“ řekl trenér.

„Chtěl bych poděkovat všem hráčům i vedení za tuto sezonu. Bylo to velmi turbulentní a náročné, ale dosáhli jsme maxima, na které jsme letos měli,“ prohlásil kouč sparťanů David Frič.