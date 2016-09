Froome: A já tu Vueltu vyhraju, ve druhé půli budu stále lepší

Poprvé by tak ovládl dva třítýdenní závody během jediné sezony.

Stal by se teprve třetím cyklistou historie, jenž by v jedné sezoně dosáhl na double Tour - Vuelta, po Jacquesi Anquetilovi v roce 1963 a Bernardu Hinaultovi 1978. A byl by prvním, jenž by to dokázal od chvíle, kdy se Vuelta přestěhovala z dubnového termínu do srpna.

Zatím je druhý, o 54 vteřin za Nairem Quintanou z Movistaru.

„Ví, že Nairo není neporazitelný,“ říká Brailsford. „Středeční etapa na Peňa Cabargu dodala Chrisovi sebevědomí a týmu energii.“

Na strmé hoře sehrála ve středu parta Sky svoji dosud nejlepší partii na této Vueltě. Vrchaři Lopéz a Kennaugh dřeli na úpatí stoupání. Pak se do popředí protlačil Leopold König a vydal se stíhat unikajícího Chaveze z Oriky. Načež se za ním vyvezl Froome a vzápětí vyrazil společně s Quintanou vpřed. A před cílem Brit Kolumbijce přespurtoval.

Leopold König dojel čtvrtý a radoval se: „Splnili jsme plán, vyhráli etapu a já byl Chrisovi i něco platný.“

Však také Juan Antonio Flecha, bývalý profesionál a nyní komentátor Eurosportu, v přenosu ocenil: „Sky si pohrál s ostatními.“

Peňa Cabarga je pro Frooma vskutku památným stoupáním.

Tady triumfoval už ve své průlomové Vueltě 2011, po souboji s pozdějším senzačním šampionem Cobem. Tehdy šlo o Froomovo první profesionální vítězství kariéry!

Letos tu dosáhl na svůj první triumf v horském dojezdu na Grand Tour od chvíle, co při loňské Tour deklasoval zbytek světa v pyrenejském Pierre de Saint Martin.

König: Budu divokou kartou

„V neděli jsem jel Covadongu raději svým tempem, aby mi tam stejně jako v minulosti už v půli stoupání nedocházely síly,“ připomíná. „Ale na Peně Cabarze musíte být neustále v popředí. A já si tu věřil.“

Z hor Asturie a Kantábrie se nyní Vuelta vydala k Pyrenejím, kde se o víkendu odehrají její dvě klíčová dějství. Čtvrteční 12. etapu do Bilbaa vyhrál Belgičan Keukeleire z Oriky, rozestupy mezi nejlepšími zůstaly zachovány. Za vedoucím duem tak třetí Valverde ztrácí 1:05 minuty, čtvrtý Chavez 2:35, pátý Contador 3:08 a šestý König 3:09 minuty.

Také proto, jakou formu mají Valverde a König, pomocníci dvou nejlepších mužů, jejich stáje Movistar a Sky zatím závodu dominují.

Froome neměl dost času připravit se na Vueltu, říká však: „Budu stále lepší ve druhé půli.“

Také König tvrdí: „Na Covadonze jsem ještě neměl dost vytrvalosti. Ale věřím, že v Pyrenejích mohu být Chrisovou divokou kartou.“

Quintana připomíná: „Je těžké předpokládat, co Sky udělá, protože oni mají pokaždé jinou strategii.“ Na to nebývali dříve soupeři britského týmu zvyklí.

Chris Froome při své stíhací jízdě na Lagos de Covadongu dojíždí a předjíždí Alberta Contadora. Co mu síly stačí se s ním drží Alejandro Valverde.

„Navíc když vedete o 54 vteřin, vypadá váš náskok pořád jako nic. To je pak i věcí psychiky. Nairo není v komfortní zóně,“ říká Brailsford.

Kolumbijec si přeje, aby do dlouhé časovky v 19. etapě navýšil svůj náskok na tři minuty.

Froome se pousměje: „On chce tři minuty? To má dobrý nápad. Ale já mu je nechci dát.“

Závod, o němž i odborný server velonews.com píše, že je opět nejvíce vzrušující ze všech Grand Tours, tak slibuje strhující podívanou.

S výrazným českým přispěním.